Le Français Clément Turpin va arbitrer Uruguay-Arabie Saoudite

Snobé lors de la dernière Coupe du monde, l'arbitrage français va officier à l'occasion d'Uruguay-Arabie Saoudite ce mercredi après-midi avec Clément Turpin.

Clément Turpin est l'un des 36 arbitres désignés par la FIFA pour arbitrer à la Coupe du monde. Il est le premier Français à participer à un Mondial depuis huit ans.

En 2008, Clément Turpin devient le plus jeune arbitre de Ligue 1 alors qu'il n'a que 26 ans. Quelques mois plus tard en décembre 2009, il est désigné arbitre international FIFA. Une fois encore un record est battu : il est le plus jeune Français à accéder à cette fonction.

Clément Turpin a la lourde tâche d'incarner le renouveau de l'arbitrage français. Le dernier arbitre tricolore à avoir participé à un Mondial était Stéphane Lannoy en 2010.