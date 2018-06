«La France est une grande équipe», salue une supportrice péruvienne

Après le match France-Pérou, remporté par les Bleus (1-0), une supportrice péruvienne s'est dite «fière» de perdre face à «une grande équipe».

Interviewée durant l'émission Punchline, Adriana, une supportrice péruvienne a déclaré que «la France, elle fait peur à tout le monde, pas seulement au Pérou».

Selon elle, la France est «habituée au Mondial, et nous sommes habitués à voir un beau match avec eux». Pour elle, «on a perdu mais on est fiers parce que c'est une grande équipe». Elle ajoute que l'équipe de France «représente l'espoir de beaucoup de citoyens français, elle le mérite, et je suis contente en fait».