Red Dead Redemption 2 se dévoile dans un troisième trailer crépusculaire

Attendu avec une impatience non dissimulée par la communauté de gamers, Red Dead Redemption 2 s'annonce comme le jeu phare de cette fin d'année.

Afin de faire monter la fièvre, Rockstar Games vient de révéler un nouveau trailer, le troisième seulement en deux ans. Et alors que les précédents en révélaient peu sur ce nouveau western, celui-ci y détaille les bases de son histoire et montre davantage son monde ouvert, où chevaucher avec son Stetson vissé sur le crâne, peut s'avérer aussi dangereux que gratifiant. Le trailer donne ainsi à voir l'époque à laquelle se déroule ce nouvel opus. Nous sommes en 1899 et l'ère des cow-boys à l'ancienne entre dans son crépuscule.

Le précédent opus s'était écoulé à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde, rapportait Rockstar Games début 2017. Et lorsque l'on sait que l'éditeur a fait un véritable carton avec GTA V, avec plus de 80 millions de copies vendues depuis 2013, on saisit mieux le potentiel de ce Red Dead Redemption 2. Le titre sera disponible le 26 octobre prochain, sur PS4 et Xbox One. L'attente s'annonce donc encore longue pour ce jeu vidéo qui devrait être l'un des hits de Noël prochain.