Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis Groupe, était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach dans #LaMatinale sur CNEWS à l'occasion de l'ouverture du Vivatech.

Interrogé sur les dangers de la fracture numérique entre les privilégiés et les défavorisés, le cofondateur de ce salon a cité l'économiste nigérian Tony Elumelu : « Tech for good, but tech for all ».

