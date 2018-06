Jeux vidéo : les stars du salon E3 et de Noël

Le mondial du jeu vidéo, le salon E3 a ouvert ses portes hier à Los Angeles (Etats-Unis). Après avoir arpenté les allées du salon, notre envoyé spécial Fred Moulin nous présente les futures stars de ce Noël 2018.

Les super-héros et les célébrités sont à l'honneur de cet Electronic Entertainment Expo 2018 (E3). Attendus pour la fin de l'année, Spiderman, Légo, Indestructibles, Lara Croft et Super Mario seront probablement les jeux vidéo les plus offerts à Noël.