Les jeux vidéo les plus attendus de 2018

Les blockbusters vidéoludiques de 2018 se font attendre. Après une année 2017 riche en nouveautés, les studios ne vont pas chômer pour livrer du contenu supplémentaire aux machines de Sony, Nintendo et Microsoft.

Red Dead Redemption 2

Considéré comme un chef d’œuvre depuis sa sortie en 2010, Red Dead Redemption voit arriver enfin un nouvel opus. Un épisode qui devrait être une préquelle prenant toujours place dans l’Ouest américain des cow-boys et des bisons, avec un héros sans peur mais pas sans reproche : Arthur Morgan. Le précédent opus s'était écoulé à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde, a rapporté Rockstar Games. Et lorsque l'on sait que l'éditeur a fait un véritable carton avec GTA V, avec plus de 80 millions de copies vendues depuis 2013, on saisit mieux le potentiel de ce Red Dead Redemption 2.

Red Dead Redemption 2, Rockstar Games, le 26 octobre sur PS4 et Xbox One.

Dragon Ball FighterZ

L’engouement suscité autour de Dragon Ball FighterZ est sans commune mesure pour les fans. Ce jeu de baston promet d’offrir un véritable festival visuel pour les rétines et réunira la plupart des grands guerriers qui composent sa mythologie, tirés des mangas Dragon Ball, Z et Super, mais aussi quelques combattants inédits. Aux manettes de ce titre hors normes, on retrouve le studio Arc System Works, déjà auteur des célèbres Guilty Gear et BlazBlue.

Dragon Ball FighterZ, Bandai Namco, le 26 janvier 2018 sur PS4, Xbox One et PC.

Detroit : Become Human

Développé depuis 2013, le jeu Detroit : Become Human est le projet le plus ambitieux du Français David Cage, auteur de Beyond Two Souls et Heavy Rain. Ce titre d’anticipation aux multiples ramifications scénaristiques narrera la prise de conscience puis le besoin d’émancipation de robots humanoïdes dans un futur proche.

Detroit : Become Human, Sony, courant 2018 sur PS4.

God of War

Devenu une icône légendaire de l’ère PlayStation depuis ses débuts en 2005, Kratos sera de retour dès le printemps pour un nouvel opus de God of War. Accompagné de son fils, il devra transmettre à ce dernier l’art de la guerre et du combat, dans un univers peuplé de créatures mythologiques. Les premiers trailers laissent à voir un monde d’une beauté sidérante, mais aussi brutal. Les dieux devraient à nouveau trembler devant le courroux de Kratos.

God of War, Sony, printemps 2018 sur PS4.

Ni no Kuni II

Ce pourrait être le jeu de rôle de l’année. Ni no Kuni II est le nouveau titre du studio japonais Level-5. Son univers visuel enchanteur digne d’un dessin animé des studios Ghibli devrait faire rêver les joueurs durant plusieurs dizaines d’heures.

Ni no Kuni II : l'avènement d'un nouveau royaume, Bandai Namco, le 23 mars 2018 sur PS4 et PC

Yoshi

Après avoir honoré Mario et Link en 2017, la Nintendo Switch compte dérouler le tapis rouge pour Yoshi, en attendant un Metroid 4 dont il est encore peu sûr qu'il arrive en 2018. Le petit dino vert s'offre une nouvelle aventure. Après avoir visité un monde tout en laine dans Whooly World sur Wii U et 3DS, il s'aventurera dans un univers tout en carton toujours aussi mignon.

Yoshi, Nintendo, courant 2018 sur Switch.

Sea of Thieves

Cette année sera la bonne, les pirates de Sea of Thieves sont prêts à embarquer sur Xbox One. Après avoir été longuement teasé durant les trois dernières années, ce concept invite les joueurs à se lancer dans des aventures en ligne et en multijoueur à bord de bateaux. Recherche de trésors, duels à l'épée, cure de grog et batailles contre des monstres marins devraient inciter les flibustiers dans l'âme à se lancer à l'abordage de ce jeu.

Sea of Thieves, Microsoft, le 20 mars 2018 sur Xbox One.