Coupe du monde : le site Corporico invite aux pronostics entre collègues

Attendu par les passionnés de foot, le Mondial est souvent l'occasion de lancer des paris entre collègues.

Afin de rendre les pronostics encore plus ludiques, le site Corporico s'adresse aux sociétés qui veulent mettre en place une plate-forme pour organiser un concours entre leurs employés, qu'ils soit «footeux» ou non.

Créé par deux amis, David Bellaïche et Rony Msika, Corporico met en place un système en ligne, accessible depuis tout ordinateur, tablette ou mobile. Ici pas question d'argent, mais des cadeaux que les employeurs décident d'offrir selon leur budget (voyage, places pour un match...). «Tout est né du constat qu'il est souvent difficile de réunir ses salariés pour participer à ce genre de challenge, souligne Rony Msika. En rendant les choses plus attrayantes pour les initiés et les non-initiés, la participation bondit et certains collègues, qui travaillent parfois dans des services différents, apprennent même à se connaître». Plusieurs groupes ou sociétés, comme Bouygues Immobilier, Go Sport ou encore Docapost (une filiale de La Poste) y ont ainsi recours.

«L'usage de notre plate-forme, qui est personnalisée aux couleurs de chaque entreprise, est très simple et se veut le plus incitatif possible, commente Rony Msika. En moins de deux minutes, il est possible de poser son pronostic jusqu'à la dernière minute avant le coup d'envoi d'un match. Les votes restent secrets et les participants obtiennent leur classement dès la fin de la rencontre». Si Coporico s'intéresse également à d'autres disciplines sportives (tennis, handball...), la Coupe du monde de foot devrait attirer entre 600.000 et 1 million d'utilisateurs actifs, estime-t-on.