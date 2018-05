PiloteBudget : une appli mobile pour maîtriser ses dépenses

Parce qu’il est souvent difficile de gérer ses dépenses tout en connaissant l’état de ses comptes, PiloteBudget entend aider à y voir clair.

En partenariat avec

Cette application, disponible gratuitement sur iOS et Android, est proposée par dix partenaires, publics et privés. Concrètement, sa plate-forme se pare d’une interface intuitive et design pour comprendre, en un regard, comment est réparti son argent. Il suffit d’entrer les dépenses liées à ses comptes bancaires, pour automatiquement en voir leur répartition, toutes les données fournies restant anonymes et confidentielles.

Un code couleur permet de savoir quelles sommes passent dans le paiement du logement, des impôts… Le tout permettant de prendre conscience de ses dépenses et des économies à faire pour épargner, notamment grâce à des conseils utiles. Une aide précieuse pour les budgets serrés.

PiloteBudget, disponible sur iOS et Android, gratuit. lesclesdelabanque.com