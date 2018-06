Holobleu, une appli qui fait apparaître les Bleus en hologramme dans votre salon

A l’occasion de la Coupe du Monde 2018, tous les moyens sont bons pour rapprocher les supporters de leurs joueurs préférés. Cette année, la Fédération Française de Football innove avec l’appli Holobleu.

Ce dispositif permet de se filmer ou de se prendre en photo aux côtés du joueur de son choix. A la manière d'un hologramme, le joueur sélectionné apparaît à l’écran, euphorique.

Le supporter n’a plus qu’à danser avec lui et pourra ensuite partager ce moment sur les réseaux sociaux, explique le site Linfokwezi. Les 23 joueurs de l’équipe de France sont disponibles sur l’appli mobile Equipe de France – rubrique holoBLeus – sur IOS et Android à partir du 6 juin 2018.

Des messages «via La Ligne des Bleus»

Pour échanger toujours plus avec l’Equipe de France, les supporters auront également la possibilité d'envoyer des messages à leurs joueurs préférés directement via «La Ligne des Bleus», un dispositif mis en place lors de l’Euro 2016 et renouvelé cette année encore pour la Coupe du Monde 2018, via messenger et dès cette année sur instagram. Les plus beaux messages seront affichés sur un écran au coeur du château de Clairefontaine.