La Coupe du monde de foot en 4K, ça donne quoi ?

Le Mondial sur grand écran et en UItra Haute définition, c'est possible cette année. Pour en profiter, il faut savoir s'organiser.

Plusieurs options sont en effet possibles. TF1 diffuse par exemple 28 matchs (sur les 64 de la phase de poules) en 4K et BeIN Sports 56 au total. Quant aux huit matchs non disponibles en ultra haute définition mais en 1080p, il s'agit évidemment des affiches les moins sexy.

Une offre spéciale pour les télés samsung

Pour y accéder, la solution la plus simple est sans aucun doute celle qui s'offre aux possesseurs d'un téléviseur Samsung récent (modèle 2017 ou 2018). Une fois leur téléviseur connecté à Internet, il peuvent utiliser l'application SFR Sport préinstallée. Grâce à elle, ils ont accès au pack Sport SFR, gratuitement pendant un mois (L'offre est sans engagement et ensuite, cela passe à 20 euros/mois). A eux TF1 4K et BeIN SPORTS 1 4K, les deux chaînes évenementielles créées pour l'occasion.

A CHAQUE OPÉRATEUR SA SOLUTION

Pour les abonnés Canal, tout se passe via BeIN SPORTS 1 4K, sur le canal 18. Point important : pour en profiter, les abonnés devront disposer du nouveau décodeur CANAL 4K Ultra UHD ou alors d'une Apple TV 4K. Sinon, c'est Full HD pour tout le monde.

Pour les abonnés Orange, même combat, mais il faudra, cette fois-ci, être équipé du décodeur TV4. Ensuite, c'est assez simple : BeIN SPORTS 1 4K est diffusé sur le canal 48 et TF1 4K sur le canal 996.

Chez Free, tout se passe sur la récente Freebox Mini 4K et non pas sur le décodeur Revolution, qui ne gère pas l'Ultra HD. La chaîne TF1 4K est alors accessible sur le Canal 101.

Enfin, pour les abonnés Bouygues Telecom, une seule offre bénéficie d’un décodeur compatible 4K, la nouvelle formule haut de gamme Ultym. Pour les abonnés , les 28 matches diffusés sur TF1 4K sont logiquement visibles sur le canal… 28.