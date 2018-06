Hubside : une solution pour créer facilement son site internet

Et si créer son propre site web était aussi rapide et simple que d’aller acheter une baguette ?

Telle est la volonté d’Hubside, un nouveau service qui invite les néophytes du numérique, les internautes pressés et les entrepreneurs en quête de visibilité à s’offrir un site personnalisé en deux minutes seulement.

Si ce service est accessible en ligne, Hubside s’appuie surtout sur un réseau de magasins, avec des corners notamment à la Fnac et chez Darty, pour accompagner ses clients de A à Z dans la réalisation de leur page web.

«Il s’agit ici d’un projet ambitieux, car il s’avère utile pour tout le monde, les jeunes comme les personnes âgées par exemple, l’idée étant de démocratiser l’accès à ce type de création», s’enthousiasme le tennisman Jo-Wilfried Tsonga, ambas­sadeur d’Hubside.

Un conseil sur mesure

Concrètement, cette plate-forme invite à se rendre dans une boutique afin d’être conseillé pas à pas dans le processus de création du site. De l’enregistrement du nom de domaine au choix de l’aspect graphique des pages, en passant par l’intégration du texte, de photos et de vidéos, tout a été pensé pour simplifier chaque étape, avec des formules gratuites ou sur abonnement (pour ajouter du contenu jusqu'à 1 To), avec des formules allant de 3,99 euros à 7,99 euro par mois. Présentation d’une chambre d’hôte, page dédiée à l’organisation d’un mariage, blog pour partager sa passion… «Les exemples d’usages sont multiples et nous estimons qu’environ 20 millions de Français, qui ne sont pas experts, sont susceptibles d’être intéressés», estime Sadri Fegaier, président de SFAM Group et fondateur d’Hubside.