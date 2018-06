Achats en ligne : la vigilance est de mise durant les soldes

Gare aux tentatives de fraude sur lnternet durant les soldes.

Afin d’épauler les particuliers qui comptent faire des affaires sur le Web, le site les clés de la banque donne de précieux conseils. S’il est aujourd’hui évident de vérifier la crédibilité du site de l’e-commerçant avant d’acheter, il convient également de ne pas cliquer sur les liens suggérés dans les mails.

Surtout, les banques restent des conseillers à privilégier en cas de doute. Il est ainsi important de consulter son compte régulièrement afin de suivre de près les opérations et détecter celles qui semblent anormales. Toute anomalie doit d’ailleurs être signalée rapidement. En cas de débit frauduleux, il appartient au particulier de contester l’opération en question auprès de sa banque. Celle-ci prendra les dispo­­sitions nécessaires. La banque n’est toutefois pas responsable en cas de ­litige (produit non conforme, problème de livrai­son…), et il conviendra de se retour­ner contre le site marchand.

