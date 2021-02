Saint-Valentin : les meilleures idées de cadeaux beauté pour homme

Dans quelques jours, les amoureux fêteront la Saint-Valentin. Et le 14 février reste une occasion rêvée pour offrir un cadeau à l'être cher. Pour toutes celles et ceux qui seraient à court d'idées, voici quelques produits de beauté qui devraient plaire aux hommes.

Les savons de clean hugs

Vaillant, œil au beurre noir, fière allure, mauvais garçon… la marque Clean Hugs a imaginé quatre savons aux huiles essentielles, lesquels sont fabriqués en France. Des soins naturels pour se protéger des bactéries, présentés dans des emballages vintage et recyclables.

Pains de savon, Clean Hugs, 8 €

le kit bio de Huygens

Pour marquer des points auprès des hommes qui font attention à eux, la marque Huygens dévoile un coffret original qui se compose d’une huile de massage bio, d’un gel douche et d’un soin «Belle gueule» qui sert aussi bien à adoucir qu’à hydrater la peau.

Coffret pour lui spécial Saint-Valentin, Huygens, 49 €

L'huile visage d'augustinus bader

Grâce à ce soin pour le visage du Professeur Augustinus Bader, qui contient le complexe breveté TFC8 et des huiles (babassu, argan, noisette...), l'épiderme est hydraté tout au long de la journée. La marque de cosmétiques haut de gamme a en effet imaginé un soin qui stimule le renouvellement cellulaire et estompe rides et ridules.

The face oil, Augustinus Bader, à partir de 70 € les 10 ml

l'eau de parfum de bulgari

Une fragrance qui rappelle les sommets enneigés, mais va réchauffer le cœur des hommes. Cette eau de parfum de la maison Bulgari renferme des notes pétillantes et boisées mêlées à des essences aromatiques.

Bulgari Man Glacial Essence, Bulgari, 111 € le flacon de 100 ml

le rasoir électrique de braun

Le Braun Series 9 fait figure de Rolls-Royce dans l’univers du rasage. Un seul passage suffit pour avoir la peau douce... et cela avec ou sans eau. Cet accessoire performant est vendu avec une batterie de recharge, une brosse de nettoyage ou encore une pochette de voyage en cuir.

Rasoir Series 9, Braun, à partir de 399 €

