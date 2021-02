Saint-Valentin : ces produits de beauté et soins à offrir à une femme

Le 14 février, Cupidon va décocher sa flèche pour célébrer l'amour. L'occasion de faire plaisir à sa douce en lui offrant le cadeau de ses rêves. Voici quelques idées de soins et de produits de beauté à acheter avant le jour J.

Un regard glamour

La marque Too Faced commercialise quatre palettes d’ombres à paupières miniatures en fer blanc, facilement transportables pour une mise en beauté à n’importe quel moment de la journée. Elles se composent de huit teintes et de trois finis (irisé, mat, satiné) et renferment chacune un doux parfum (bubblegum, Tequila sunrise, myrtille, cannelle).

Mini-palettes d’ombres à paupières, Too Faced, 29,90 €. En vente en exclusivité chez Sephora.

des lèvres hydratées

On peut l’utiliser seule ou par-dessus un rouge à lèvres mat. L’huile hydratante vegan développée par la marque de soins de Kylie Jenner apporte éclat et brillance grâce à sa formule composée d’extraits nourrissants de coco et de vitamine E. La garantie de lèvres pulpeuses même en plein hiver.

Huile pour les lèvres, Kylie Skin by Kylie Jenner, 23,99 €

des massages à sélectionner

Parmi les 16.500 activités proposées par cette Wonderbox «Love» édition émotion, plusieurs offres bien-être qui permettront de profiter d’une parenthèse enchantée et d’oublier la grisaille ambiante et la crise sanitaire. Au programme : modelage thaïlandais, massage ayurvédique, soin du visage ou encore séance de réflexologie plantaire.

Coffret «Love», édition émotion, Wonderbox, 49,90 €

un coffret pour le bain

Outre la bougie de massage, les pétales et les bombes de bain, Nocibé dévoile pour le 14 février un coffret d’un rouge intense renfermant un lait pour le corps et un gel douche à l’aloe vera et aux baies de goji, ainsi qu’un gommage pour une peau douce.

Coffret Cœur Power, Nocibé, 19,95 €

Un parfum dans la poche

La créatrice Annick Goutal mêle la rose et la poire pour une fragrance aux notes de fruit très agréable. L’eau de parfum «Petite Chérie» se décline en un format roll-on que l’on applique dans le creux du cou ou à l'intérieur du poignet. Et cette petite taille permet de le glisser aisément dans son sac à main.

«Petite Chérie», eau de parfum roll-on, Annick Goutal, 34 € les 20 ml

Une bouche pulpeuse

Disponible dans de nombreuses teintes, ce rouge à lèvres satiné contient de l’huile de graines de prune et de mirabelle pressées à froid. Très naturel, il garantit une tenue longue durée et permettra d’être la plus belle, une fois son masque retiré pour une soirée en tête-à-tête.

Cherry Idéal Lipstick, & Other Stories Beauté, 19 €

