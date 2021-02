Tendance coiffure : Les 5 coupes courtes à adopter en 2021

2021 sera l'année du court. C'est le moment d'oser couper quelques centimètres pour adopter un carré, ou même une coupe à la garçonne. Et pour que votre choix soit plus facile, voici les cinq coiffures courtes tendances cette saison.

La coupe mulet

Si si, le mulet est à la mode. Court sur le devant, long sur la nuque : la coupe la plus discutée de tous les temps signe son grand retour grâce - ou à cause - du confinement. Faute de pouvoir aller chez le coiffeur, beaucoup de personnes ont en effet été obligées de se laisser pousser les cheveux de la nuque... Jusqu'à faire revenir le mulet au goût du jour. De nombreuses stars ont déjà adhéré à cette tendance. Miley Cyrus, Billie Eilish, Maisie Williams ou plus récemment Rihanna ont exposé leur mulet sur Instagram.

La coupe pixie

Autre incontournable de 2021 : la coupe pixie. Moins controversée que le mulet, elle met en valeur n'importe quel visage grâce à sa mèche sur le devant et son dégradé plus ou moins prononcé. Une coiffure moderne que la chanteuse Jennifer Lopez vient d'adopter.

Le carré graphique

L'indémodable carré revient cette saison façon «graphique» : très structuré, lisse, et coupé au niveau des mâchoires. Il donne une allure à la fois épurée et sophistiquée, tout en permettant aux visages fins de gagner en caractère.

Le carré à frange

Sur les cheveux longs ou les cheveux courts, la frange est l'une des plus grosses tendances de cette saison. Alors pourquoi ne pas l'associer à un carré ? On peut la porter en «rideau» (c'est-à-dire rabattue sur les côtés) ou, pour être encore plus tendance, en «mini». Il s'agit d'une frange très courte et rectiligne, aussi appelée «baby frange», qui revient en force en 2021.

Les carrés bouclés

Si vous pensiez que les coupes courtes étaient réservées aux cheveux lisses, bonne nouvelle : ce n'est pas le cas. Cette saison, l'honneur sera même aux boucles. Carrés et coupes à la garçonne mettront parfaitement en valeur ce type de cheveux.

