CBD : ces produits cosmétiques à base de chanvre

C'est l'un des ingrédients les plus plébiscités par l'industrie cosmétique ces dernières années. Le chanvre, dont on utilise l'huile dans la composition de soins, regorge d'oméga 3, de vitamines et de minéraux. Voici quelques produits de beauté à tester à base de cannabidiol ou CBD. Et sans THC, cette fameuse molécule psychotrope.

Le mascara de Milk Makeup

La marque new yorkaise Milk Makeup a conçu un mascara vegan et résistant à l’eau formulé à partir d’huile de graines de cannabis issue du chanvre. Un ingrédient qui permet d’hydrater les cils et de garantir un fini intense sans paquets.

Kush High Volume Mascara, Milk Makeup, 23 €. En exclusivité chez Sephora.

Le gel douche d'Horace

La marque de cosmétiques pour homme dévoile un gel douche naturel qui nettoie la peau en profondeur et la protège des agressions extérieures. L’huile essentielle de chanvre qu’il renferme, aide à se détendre et à lâcher prise.

Gel douche cannabis & bois de gaïac, Horace, 9 €.

L'huile de Paula's Choice

A l’intérieur de ce flacon-pipette de 30 ml, une bonne dose de cannabidiol qui apaise l’épiderme, réduit les rougeurs, et hydrate en profondeur. Cette huile élaborée par Paula Begoun se compose aussi de rétinol (vitamine A), ce qui aide à combattre le vieillissement cutané. Le plus ? Elle ne laisse pas la peau grasse.

CBD Oil + Retinol, Paula’s Choice, 54 €.

La crème hydratante d'Ho Karan

Ce soin pour le visage qu’il est recommandé d’appliquer le matin et le soir, mêle dans un seul et même flacon l’huile essentielle et le beurre de cannabis sativa. Après seulement quelques jours d’utilisation, la peau sera nourrie, repulpée et aussi douce que celle d’un bébé.

La crème stupéfiante, Ho Karan, 39 €.

Le soin pour les mains de The Body Shop

A force d’avoir recours au gel hydroalcoolique plusieurs fois par jour, les mains sont sèches et souvent abîmées. Cette crème à base d’huile de graines de chanvre - l’un des produits phares de la marque anglaise – adoucira les paumes et promet une hydratation pendant 24 heures.

Crème mains chanvre, The Body Shop, à partir de 7 €.