Cheveux gras : Ces 5 conseils qui marchent

Avoir les cheveux gras peut être un véritable complexe. Mais que les personnes concernées par ce phénomène capillaire, causé par un dérèglement des glandes sébacées, qui sécrètent du sébum en trop grande quantité, se rassurent. Il existe en effet plusieurs astuces pour lutter contre cet aspect luisant inesthétique.

Faire un masque à l’argile verte

Pour retrouver plus de légèreté et de souplesse, rien de tel que l’argile verte, en poudre à mélanger avec de l'eau, ou prête à l'emploi en tube. Riche en sels minéraux et en oligo-éléments, elle possède des prospérités reminéralisantes, détoxifiantes et purifiantes.

Cet ingrédient permet ainsi d'éliminer les impuretés, de redonner de l’éclat au cheveu, et d'absorber l'excès de sébum. Une fois par semaine, répartissez équitablement la préparation sur l’ensemble de votre cuir chevelu et laissez poser une quinzaine de minutes, puis rincez minutieusement votre chevelure.

opter pour des soins à base de charbon

Autre allié pour combattre les racines grasses : le charbon végétal. Utilisé dans les formules de shampooings et autres soins capillaires, cet actif possède un pouvoir hautement purifiant et absorbant.

Tel un aimant, le charbon végétal, qui existe aussi sous forme de poudre et de gélules, capture les impuretés qui s’accumulent sur notre tête (particules de pollution, de tabac, et autres résidus), ainsi que le sébum. Et pour cause, le charbon est hydrophobe.

Autrement dit, il préserve le film hydrolipidique de la peau, le film protecteur recouvrant la totalité de la surface du cuir chevelu et composé principalement d'eau et de sébum.

Espacer les shampoings

Il est d’autre part conseillé d’espacer les shampoings. En effet, quand on se lave les cheveux quotidiennement, «on dissout complètement le film hydrolipidique naturel du cuir chevelu et on force ainsi la peau à rengraisser pour le reconstituer», explique la dermatologue Nathalie Roos.

Dans un premier temps, elle recommande de faire «un shampoing en moins par semaine, puis de tenter de se les laver un jour sur deux». Dans la mesure du possible, il vaut mieux éviter de faire plus de trois shampoings par semaine, note la spécialiste, qui déconseille l’utilisation des shampoings secs.

Faire attention à son alimentation

Pour retrouver une belle chevelure soyeuse, il est important de faire attention à ce que l’on met dans son assiette, en évitant les aliments «trop gras et trop sucrés», ajoute la dermatologue, spécialisée en esthétique et en cosmétique.

«C’est le prérequis pour les personnes concernées par les cheveux gras», que ce soit de manière passagère ou chronique, poursuit l'experte, qui recommande également de se tourner vers «des complétements alimentaires anti-séborrhée à base de bardane», pour faire un traitement de fond.

éviter les produits avec du silicone

Mais espacer les shampoings ne suffit pas. Il est enfin essentiel d’utiliser «des produits doux qui n’agressent pas le cheveu», en privilégiant des shampoings biologiques, ou solides. Ces derniers sont «moins chargés en ingrédients, moins agressifs, et moins moussants», que les soins capillaires industriels.

Selon Nathalie Roos, «il faut éviter les shampoings et après-shampoings contenant du silicone, les substances démêlantes et lissantes, qui ont tendance à surcharger le cheveu», et à aggraver le problème.