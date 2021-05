Ces astuces pour camoufler rapidement un bouton

Pollution, alimentation, stress...Plusieurs facteurs peuvent favoriser l’apparition d’un bouton sur le visage. Heureusement, il existe quelques astuces beauté pour camoufler cet hôte disgracieux qui a pointé le bout de son nez sans prévenir, qu’il soit blanc ou rouge.

Utiliser la technique du glaçon

Le glaçon est une arme très efficace pour faire la guerre aux boutons. Et pour cause, le froid resserre les pores, permet de réduire les rougeurs, l’inflammation ainsi que le gonflement, et ce, presque instantanément. Passer un glaçon délicatement sur la zone concernée durant quelques secondes avant l'étape du make-up le rendra un peu moins visible.

Opter pour un fond de teint adapté

S’il s’agit d’un petit bouton blanc, rien de tel que le fond de teint. Mais par n’importe lequel. Après avoir soigneusement nettoyé votre peau avec une lotion adaptée, appliquez une formule qui a une action antibactérienne, non comédogène, testée dermatologiquement et fluide.

Cette texture est idéale car elle adhère plus facilement à la peau et donne un résultat naturel. Ce geste simple maquillera légèrement la pointe blanche du bouton. Le tout, en ayant la main légère. Mettre beaucoup de produit et cumuler les couches ne camouflera pas mieux le bouton, au contraire, cela soulignera l’imperfection.

Miser sur un stick correcteur, classique ou vert

Après cette étape, si le bouton est toujours trop voyant, il faudra recourir à une autre technique : appliquer un correcteur de teint couleur chair, légèrement plus foncé que sa couleur, ou un anticerne. Cette petite couche supplémentaire fera son effet. Veillez toutefois à ne pas érafler le bouton en tapotant avec le bout de vos doigts.

En cas de bouton rouge, après l'application du fond de teint, utilisez un stick correcteur vert. En effet, la couleur verte neutralise le rouge. Pour une finition parfaite, mettez une pointe de correcteur classique par-dessus.

Vous pouvez renouveler l’opération autant de fois que nécessaire, mais toujours en travaillant bien localement à l’aide d’un petit pinceau ou de vos doigts, pour ne pas empêcher la peau de respirer. Enfin, pour fixer le tout et matifier la peau, n’hésitez pas à terminer cette routine en déposant un nuage de poudre libre.