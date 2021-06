Ces 5 astuces naturelles pour soulager un coup de soleil

Avec le retour des chaleurs estivales, la tentation d'aller bronzer est grande, et les coups de soleil ne sont pas loin. Aussi, voici quelques astuces naturelles pour apaiser les rougeurs.

Le bicarbonate de soude

Pour calmer une brûlure, vous pouvez notamment opter pour du bicarbonate de soude. Mettez environ 3 cuillères à soupe de cette fameuse poudre blanche dans un bol d'eau fraîche, puis trempez des compresses dans le mélange. Après quoi, appliquez-les sur le coup de soleil pendant une dizaine de minutes et répétez l’opération dans la journée si besoin.

L’aloe vera

Autre remède naturel : le gel d’aloe vera, une plante aux propriétés apaisantes, cicatrisantes et hydratantes. Autre bienfait : elle permet d'équilibrer le pH d’une peau agressée par le soleil. Ce produit aux mille vertus contient une vingtaine d’acides aminés, dont l'isoleucine, la méthionine, la lysine ou encore, la leucine et la valine, qui favorisent la régénération cellulaire.

Le melon

Pour soigner un coup de soleil, également appelé érythème actinique, rien de tel que le melon. Et pour cause, se pulpe est riche en vitamine A et ses pépins en acides gras. Un bon cocktail pour soulager les douleurs et assouplir la peau. Après avoir broyé le fruit, étalez la mixture sur la zone à traiter, recouvrez-là avec un linge, et laissez poser environ quinze minutes.

L'huile de calendula

Cicatrisante et reconstituante, l’huile de calendula est un véritable allié pour lutter contre les coups de soleil. Elle régénère le tissu cutané et apaise les sensations d'échauffement. Après une exposition prolongée, déposez quelques gouttes sur votre peau et massez très délicatement. Si le coup de soleil est localisé sur le visage, évitez le contour des yeux.

L’argile

Enfin, misez sur l’argile. Non seulement cet ingrédient neutralise les microbes et autres bactéries mais en plus c'est un excellent cicatrisant. Mélangez de l'argile avec de l'eau jusqu’à obtenir une pâte épaisse puis étalez-la directement sur la brûlure. Laissez agir environ deux heures et rincez à l’eau tiède. A noter que vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, une plante reconnue pour être anti-inflammatoire et apaisante.