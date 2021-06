Ces 10 mauvaises habitudes font tomber vos cheveux plus rapidement

Si nos cheveux tombent toute l’année de façon tout à fait naturelle - de 50 à 100 par jour en moyenne-, certains gestes peuvent aussi provoquer leur chute.

Utiliser un shampoing agressif

Avec la recrudescence du bio, les sulfates agressifs des shampoings conventionnels sont pointés du doigts. Et pour cause, l'un des plus connus, le «Sodium Lauryl Sulfate» (SLS) est un tensio-actif sulfaté avec une puissante action détergente. Si puissante que le SLS est couramment utilisé pour le nettoyage industriel des sols et des moteurs, ce qui ne l'empêche pourtant pas d’être la base de nombreux produits de notre quotidien (gels douches, shampooings, gels nettoyants…).

A éviter, donc, tous les shampoings contenant le Sodium Lauryl Sulfate, le Sodium Laureth Sulfate (interdit dans les cosmétiques bio) ou l'Ammonium Lauryl Sulfate. Méfiez-vous également de ceux contenant du silicone (les ingrédients siliconés se terminent par -xane ou -cone dans la liste INCI située à l'arrière de la bouteille) car ce dernier étouffe le cuir chevelu et provoque ainsi davantage de chute de cheveux.

Effectuer un brossage trop vigoureux

Attention au brossage. S'il est important de bien brosser ses cheveux pour les débarrasser des poussières et répartir le sébum protecteur sur les longueurs, il est en revanche déconseillé de s'acharner sur ses cheveux en les brossant comme un(e) barbare. Soyez doux, et utilisez, de préférence, une brosse naturelle en bois ou en poils de sanglier. Evitez les brosses en plastique ou celles avec des picots au bout, car les noeuds peuvent se prendre dedans et provoquer la casse des cheveux.

S'attacher les cheveux trop souvent

S'attacher les cheveux peut être mauvais pour la fibre capillaire. A force d'être «en tension», cette dernière peut s'affaiblir et ainsi davantage chuter. En tirant sans cesse sur le bulbe, on l'affaiblit considérablement. Il est donc préférable de faire des «pauses» en attachant moins souvent ses cheveux. La nuit, l'idéal est de faire une tresse et, dans l'idéal, d'investir dans une taie d'oreiller en satin ou en soie pour préserver au maximum la beauté de ses cheveux.

Utiliser des accessoires inadaptés

Si en plus de s'attacher les cheveux trop souvent, les accessoires utilisés sont de mauvaise qualité, les dégâts sur la fibre capillaire n'en seront que plus grands. Evitez donc les élastiques avec attaches en métal, dans lesquelles le cheveu risque de se coincer et s'arracher, ainsi que les barrettes positionnées toujours au même endroit (à force, le cheveu finit par casser et la chute est plus importante). Privilégiez des élastiques ou chouchous en satin, coton très doux ou soie, bien plus respectueux de la fibre capillaire.

Avoir une mauvaise alimentation

On sait tous que la nutrition a un impact considérable sur notre santé. Ce que l'on sait moins, c'est que mal s'alimenter peut provoquer une chute de cheveux, en raison des carences qui en découlent. Il faut donc veiller à bien manger varié et équilibré et privilégier les aliments protéinés riches en acides aminés qu’on retrouve dans la viande ou le poisson, ainsi que ceux riches en vitamines B et PP.

Abuser des appareils chauffants

A bannir absolument de votre routine capillaire : les appareils chauffants. Fer à lisser ou à boucler, sèche-cheveux et autres instruments de torture sont vraiment à éviter pour garder de beaux cheveux en pleine santé et surtout, éviter de les fragiliser et accélérer leur chute... Le meilleur moyen de préserver ses cheveux est de les laisser tranquilles au maximum et ne pas chercher à les dénaturer au moyen d'appareils chauffants qui risquent de détruire leur structure, et entraîner casse, fourches et chute. Essayez autant que possible de les laisser sécher naturellement.

Frotter ses cheveux quand ils sont mouillés

Mouillés, les cheveux sont plus fragiles. Il est donc important de les manipuler avec précaution. Le fait de frotter vigoureusement ses cheveux avec une serviette quand on sort de la douche, après les avoir lavés, est vraiment une habitude à bannir au plus vite. Non seulement cela casse le cheveu et l'abîme, mais cela peut également provoquer sa chute.

Faire des colorations chimiques

On ne le dira là encore jamais assez : les colorations chimiques peuvent irriter le cuir chevelu et ainsi provoquer la chute des cheveux. De nombreuses femmes ont fait des réactions impressionnantes aux colorations chimiques, qui contiennent des ingrédients controversés. Pour une alternative saine et sans aucun danger ni pour vos cheveux, ni pour votre santé, ni pour la planète, optez pour les colorations végétales (issues de poudres de plantes broyées). Sachez en revanche qu'on ne peut pas éclaircir ses cheveux avec une coloration végétale naturelle, mais la décoloration chimique est, elle aussi, fortement déconseillée.

Entortiller des mèches

Le geste peut sembler anodin, il est pourtant loin de l'être. Par réflexe ou pour exprimer son stress, il nous arriver d'entortiller des mèches de cheveux dans nos doigts. Ce geste effectué machinalement n'est pas sans conséquences puisque sous la pression, les écailles du cheveu sont fragilisées et les racines en prennent également un coup, entraînant ainsi une chute plus important. A proscrire définitivement !

Couvrir sa tête toute la journée

En portant casquettes, bonnets ou foulards sur son crâne toute la journée, le cuir chevelu ne «respire» pas autant qu'il le devrait, la chaleur est importante, les frottements nombreux, et cela peut, à terme, entraîner une chute de cheveux. Si vraiment, vous ne pouvez pas faire autrement, essayez de faire des pauses en «aérant» au maximum vos racines (tête en bas, décollez vos racines délicatement et massez légèrement votre cuir chevelu) au cours de la journée.