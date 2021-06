Tendance coiffure : voici les 5 colorations qui vont cartonner cet été

L’arrivée des beaux jours signe celle des nouvelles tendances en matière de colorations capillaires. Mousy hair, pastel, roux cuivré…Cap sur les couleurs qui vont cartonner cet été.

le Mousy hair

C’est la coloration que l’on verra sur toutes les têtes. Rendue célèbre par Chris Appleton, le coiffeur de Kim Kardashian et de Jennifer Lopez, le «mousy hair» est une technique permettant d’apporter de légers reflets lumineux à sa chevelure. Plus précisément, on va éclaircir les longueurs mèches par mèche et garder une base plus foncée. Plus discret et plus naturel que le balayage classique, le look mousy («timide» en anglais), va à tout le monde.

Le rose pastel

Autre couleur à adopter : le rose pastel. Cette teinte pleine de douceur et de romantisme, que l'on peut l'appliquer en tie and dye, ombré hair ou en total look, est parfaite pour les personnes qui ont une envie d’un changement osé mais qui ne veulent pas prendre trop de risque. En effet, le rose pastel ne tient généralement pas sur la durée. Si vous préférez les tons corail ou lavande, n’hésitez pas non plus à sauter le pas, toutes les couleurs pastel sont en vogue.

Le roux cuivré

La période estivale sonne d’autre part le retour du roux. Mais pas n’importe lequel. Le roux flamboyant aura la côte sur les plages, mais cette année, c’est surtout sur le roux cuivré, ou roux moyen, qu’il faut miser, et ce, que l’on ait les cheveux courts, longs, lisses ou frisés. Aussi appelée «Copper hair», cette coloration facile à porter se décline en de nombreuses nuances, s’adaptant ainsi à tous les teints.

Le hair contouring

Le hair contouring va également montrer le bout de son nez en juillet et en août. Cette coloration sur-mesure consiste à créer des effets de lumière sur les mèches entourant le visage pour mettre en valeur celui-ci, l’affiner, et attirer le regard sur des zones précises, à l’image du contouring en maquillage. Pour réaliser un hair contouring, le coloriste prend en compte la couleur du teint, des yeux, des sourcils, mais aussi la forme du visage et la nature du cheveux.

Le balayage nude

Enfin, sachez que les balayages sont plus tendances et ensoleillés que jamais. Pour être au top, vous pouvez par exemple opter pour un balayage caramel pour réchauffer votre couleur et avoir un effet volumineux, ou un balayage dit «nude», pour un résultat plus subtil et fondu. Le balayage nude est parfait pour les personnes souhaitant donner un coup d’éclat à leur chevelure sans pour autant changer radicalement de couleur.