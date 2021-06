Vernis à ongles : voici les 6 couleurs tendance pour cet été

Après avoir été emmitouflés dans des gants ou enfermés dans des chaussures ou des chaussons pendant des mois, nos pieds et nos mains sont de nouveau de sortie avec l’arrivée des beaux jours. Pour les mettre en valeur comme il se doit et être au top de la tendance, voici les couleurs de vernis à ongles sur lesquelles il faut miser cet été.

Le corail

Parmi les teintes qui ont la cote, on retrouve le corail. En plus d’être particulièrement vivifiante et joyeuse, cette couleur rouge orangée rehausse le bronzage.

Le fluo

Pour la période estivale 2021, osez en mettre plein la vue en optant pour des couleurs néon. Du bleu, au vert, en passant par le orange, les tons flashy sont à l’honneur.

Le jaune pastel

L’été sera aussi marqué par le retour en force des couleurs pastel. Toutes les nuances feront leur effet, mais s'il faut en choisir une, cette année, c’est surtout vers le jaune qu’il faut se tourner.

Le bleu ciel

En nappant vos ongles avec un vernis bleu, vous ne ferez aucun faux pas. Surtout si vous choisissez un bleu ciel, un coloris tendre qui s’adapte autant aux ongles courts qu’aux longues capsules.

Le nude

Autre teinte tendance : le nude, pour une manucure sobre et élégante. Cette couleur de vernis s’accorde avec tout et sublimera les mains et les pieds en douceur.

Le vert acidulé

Les mois de juillet et août feront enfin la part belle à la couleur de l’espoir : le vert. Pour être tendance jusqu’au bout des ongles, adoptez sans hésiter le vert menthe, saturé, ou acidulé.