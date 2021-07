Minceur : on a testé le remodelage de Martine de Richeville que les stars adorent

Son visage vous est peut-être inconnu. Pourtant, Martine de Richeville a développé une technique de remodelage plébiscitée par le Tout-Paris et les stars du monde entier. La rédaction de CNEWS a testé ce protocole minceur qui rencontre un franc succès.

Dès notre arrivée dans un appartement parisien cossu du 8e arrondissement, nous sommes reçus par la prêtresse du massage en personne. Après avoir suivi une formation en psychologie et en médecine traditionnelle chinoise, Martine de Richeville qui a également étudié le massage eurythmique de Rudolph Steiner, a opté pour un soin qui ne nécessite aucune nouvelle technologie, si ce n’est le pouvoir de ses mains.

De manière subtile et toujours avec bienveillance, cette experte de la silhouette nous interroge sur nos habitudes de vie, notre alimentation, nos projets, nos doutes et nos peurs. Au fur et à mesure, et alors qu’elle commence à décoller les tissus graisseux sur certaines zones de notre corps, on se laisse aller aux confidences. Car, pour Martine de Richeville, le corps et l’esprit sont intimement liés. Traiter l’émotionnel participe, selon elle, à un meilleur équilibre intérieur.

Une technique qui rebooste l'organisme

Pendant cinquante minutes, cette «magicienne» pratique un palper-rouler manuel pour libérer l’organisme des toxines, relancer la circulation sanguine, améliorer le drainage lymphatique et indirectement agir sur le stress. Dès la première séance – qui peut être douloureuse sur certaines zones mais largement supportable -, la peau est plus souple, lisse et retonifiée. Un sentiment de légèreté nous envahit.

Ce remodelage qui s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes est recommandé si vous faites de la rétention d’eau et en cas de grossesse ou de ménopause. Les femmes qui pensaient que leur cellulite logée par exemple sur les cuisses ou les genoux ne disparaîtrait jamais, seront surprises par ce protocole. Pour un meilleur résultat et quelques centimètres en moins au niveau de la taille ou des hanches, il est conseillé de suivre une cure de plusieurs séances par mois. Comptez 150 euros le remodelage et 1.300 euros les 10 séances avec un(e) praticien(ne) formé(e) par Martine de Richeville. Si vous souhaitez un rendez-vous avec cette dernière, il faut compter un supplément.

Ce remodelage qui doit s'accompagner d'une alimentation équilibrée et d'une pratique sportive régulière si possible, est disponible dans des salons situés à Paris, Bruxelles, Londres, Genève, ou encore New York. En ce début d’été, Martine de Richeville inaugure par ailleurs des cabines à l’hôtel Lou Pinet à Saint-Tropez, au Domaine de Verchant près de Montpellier, et au flagship Alaia, rue de Marignan, à Paris.

Remodelage du corps, Martine de Richeville, 13, boulevard Malesherbes, Paris 8e. Informations et réservations sur le site.