Crème solaire : ces 4 erreurs à éviter

L’été, lors d’une exposition au soleil, la crème solaire est indispensable pour protéger sa peau des effets néfastes des rayons UV. Encore faut-il choisir la bonne et l’appliquer régulièrement et correctement.

ne pas en mettre suffisamment

En effet, l’une des grandes erreurs que l’on fait quand on s’enduit de crème solaire est de ne pas être assez généreux.

Selon une étude menée par des chercheurs du King's College de Londres (au Royaume-Uni), mettre une fine couche de produit ayant un indice de protection solaire (SPF) de 50 ne fournirait pas plus de 40% de la protection attendue.

Il est conseillé de mettre l’équivalent d’une cuillère à café sur chaque bras, sur le visage, et le cou, et environ 2 cuillères sur chaque jambe, le torse et le dos.

Et pas assez souvent

Pour protéger correctement sa peau contre le vieillissement cellulaire prématuré, il est essentiel de l’appliquer une trentaine de minutes avant l’exposition au soleil afin de lui laisser le temps de pénétrer et d’adhérer à l’épiderme, surtout si vous avez l’intention de vous baigner.

Ensuite, renouvelez l’opération a minima toutes les deux heures et immédiatement en sortant de l’eau, ou après une partie de beach volley.

Ne pas l’appliquer partout

Autre erreur souvent commise : ne pas l'étaler sur toute la surface de la peau. Pour éviter d’oublier des zones, rien de tel que de suivre à chaque fois le même déroulement d’application.

Commencez par exemple par le haut du corps – visage, oreilles, cou, nuque, épaules – puis descendez en passant par le ventre, le dos, les fesses, les jambes, sans oublier les pieds.

Pour les zones difficilement accessibles, telles que le dos, la meilleure méthode reste de demander de l’aide à une tierce personne.

Opter pour un indice trop faible

Enfin, choisissez un indice supérieur ou égale à 30, quel que soit la couleur de votre peau. Les SPF inférieurs à 15 sont vivement déconseillés.

Si vous avez la peau claire et sensible, optez directement pour une protection solaire d’indice 50, qui agit comme un bouclier puissant contre les rayons UV.

Et pas la peine d’attendre d’être en vacances au bord de la mer pour en mettre. Quand le soleil est de retour, dès le mois de mai ou juin, il est recommandé d’en appliquer sur le visage, l’une des zones les plus sensibles, avant de sortir.

Un coup de soleil est vite attrapé lors d’un simple café en terrasse, ou durant le trajet domicile-travail. Veillez ainsi à toujours avoir un petit tube de crème dans votre sac.