Ces aliments à consommer pour préparer sa peau au soleil

Les rayons UV du soleil agressent les cellules cutanées. Pour optimiser son bronzage et aider sa peau à se défendre, voici une sélection d'aliments à mettre régulièrement dans son assiette.

Les oléagineux

Tout d’abord, il est recommandé de faire le plein de vitamine E, un antioxydant qui aide à lutter contre la formation des radicaux libres, responsables du vieillissement cutané. On en retrouve en grande quantité dans les fruits oléagineux (amandes, noisettes, noix…), dans les huiles végétales (colza, tournesol, soja…), les avocats, les épinards, ainsi que dans les sardines.

Les oranges

Autre antioxydant aidant la peau à être plus forte face au soleil : la vitamine C, que le corps ne peut la fabriquer lui-même. C’est pourquoi il faut aller la chercher dans l’alimentation, et plus précisément dans les agrumes, tels que les orange, citrons, clémentines, et les mandarines. Vous pouvez aussi consommer des kiwis, des litchis ainsi que des fruits rouges, qui en sont très bien pourvus.

Les carottes

Tournez-vous également vers des aliments riches en bêta-carotène, comme le melon, la mangue, l’abricot, et la carotte. Ce pigment au pouvoir antioxydant, responsable de la couleur orangée de ces fruits et légumes, donne à la peau une teinte légèrement dorée et favorise la synthèse de la mélanine, l’hormone responsable du bronzage et qui aide la peau à se protéger des rayons nocifs du soleil.

Les tomates

Sur la liste des aliments à privilégier pour préparer sa peau au soleil, on peut d’autre part citer la tomate. Et pour cause, elle contient du lycopène, un autre antioxydant aidant à limiter les effets du vieillissement cutané (taches brunes, rides et ridules…), présent aussi dans la pastèque et la papaye. A noter que ce pigment se libère en plus grande quantité quand la tomate est cuite.