L'Huile de Ricin fait-elle pousser les cils ?

L'huile de Ricin est connue pour booster la pousse des cheveux et renforcer la fibre capillaire. Mais ses bienfaits ne se limitent pas au cuir chevelu. Cette huile végétale originaire d'Afrique tropicale fortifie également les ongles, et fait des miracles sur les cils.

Comme le confirme Emilie Kapps, naturopathe à Paris, cette huile végétale utilisée depuis des millénaires «est revitalisante, fortifiante, et favorise la pousse de tous les phanères (sourcils, cheveux, ongles, et cils)».

Obtenue à partir des graines de ricin, ce produit naturel est un allié de taille quand on a les «cils cassants, fragiles, fins, irréguliers ou sans volume», précise-t-elle.

une action stimulante et un pouvoir hydratant

Et pour cause. Vendue dans le commerce environ 5 euros les 100ml, cette huile visqueuse légèrement jaunâtre «est composée de protéines, et riche en acides gras, dont l’acide ricinoléique», des composants qui vont avoir «une action stimulantes sur le follicule pileux».

De plus, l’huile de Ricin a «un fort pouvoir hydratant», qui va permettre de «limiter la chute et prévenir la casse des cils», poursuit la spécialiste, rappelant qu’il s’agit d’une zone sensible. Or, on la sollicite quotidiennement, que ce soit en se frottant les yeux, ou en mettant du mascara, du crayon, et en se démaquillant

Une cure de trois semaines

Concernant son l’utilisation, Emilie Kapps recommande de l’appliquer non pas avec les doigts, mais «à l’aide d’un coton-tige, de la racine vers la pointe», et de préférence le soir, après l’étape du démaquillage. Ensuite, laisser poser une trentaine de minutes puis rincer à l’eau tiède.

Il faut éviter de laisser agir toute la nuit, prévient-elle, car l’huile pourrait pénétrer dans l’œil. L’idéal est de faire «une cure de trois semaines», selon la naturopathe, qui conseille de réaliser un test au préalable en appliquant une petite quantité de produit sur le pli du coude.

A noter qu’il est possible de s’en servir comme d’un démaquillant en la mélangeant avec de l’huile d’amande douce. En revanche, l'experte, déconseille vivement de l’intégrer à son mascara car «pour bénéficier pleinement de ses composants, il faut que les cils respirent».