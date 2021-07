Régime de star : quelle est la méthode «Master Cleanser» rendue populaire par Beyoncé ?

Il y a quelques années, pour retrouver la ligne après son accouchement, la chanteuse Beyoncé avait suivi la méthode «Master Cleaner». Grâce à ce régime dit «détox», elle avait perdu une dizaine de kilos et récupéré rapidement sa taille de guêpe. Toutefois, ce programme n’est pas sans risques pour la santé.

Également appelé «régime limonade», le «Master Cleaner» est basé sur la consommation d’une boisson fait maison. Plus précisément, celle-ci doit contenir de l’eau, du jus de citron, du sirop d'érable et un peu de poivre de Cayenne.

10 jours de restriction

Ce mélange doit être ingurgité 6 à 12 fois par jour pendant une dizaine de jours. Mais ce n’est pas tout. Afin de nettoyer son côlon, il faut d’autre part consommer tous les matins une mixture surnommée «chasse d'eau salée», un mélange d’eau chaude et de sel non iodé.

Enfin, pour suivre à la lettre cette méthode, élaborée dans les années 1940 par Stanley Burroughs, il faut boire chaque soir une tisane à base de séné, une plante laxative. Dans le cadre de ce régime particulièrement restrictif, aucun aliment solide n’est donc autorisé.

Et c’est bien cela le problème. Durant plusieurs jours, le corps humain est ainsi privé de nombreux nutriments essentiels à son bon fonctionnement, ce qui peut entraîner des carences (minéraux, vitamines, fer, protéines…).

dES RISQUES POUR LA SANTÉ

En suivant ce programme, on consomme environ 1.000 calories par jours. Or, chez une femme, l'apport calorique conseillé est en moyenne de 1.800 calories par jour. Et chez un homme il monte à 2.100 calories.

Ce manque d'énergie peut provoquer des étourdissements, des tremblements et une fatigue intense, physique et intellectuelle. De plus, qui dit perte de poids soudaine et restrictions, dit également frustrations et effet yoyo.

A l'issue de cette diète, la reprise de poids est presque inévitable, même en reprenant une alimentation normale et équilibrée. Quand le corps est privé de certains aliments, il va stocker les moindres graisses ingérées, afin de prévenir les futures périodes de disette.