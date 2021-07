Ces 5 bienfaits méconnus du thé blanc

Composé principalement de bourgeons et cultivé dans la province chinoise du Fujian, le thé blanc est un précieux ingrédient qui regorge de bienfaits pour la santé.

Un élixir de jeunesse

Trois fois plus concentré que le thé vert en polyphénols, des puissants antioxydants qui luttent contre les radicaux libres, molécules responsables de l’oxydation et donc du vieillissement cellulaire, le thé blanc aide la peau à garder son éclat et sa jeunesse.

Renforce le système immunitaire

Grâce à sa forte teneur en vitamines C et E, antioxydantes, ce produit d’exception, qui tient son nom de la couleur de ses feuilles, est également connu pour booster et renforcer le système immunitaire. Il aide à lutter contre les petits maux de l’hiver (fièvre, rhume…).

Bon pour le cœur

Boire régulièrement une infusion de thé blanc est d’autre part excellent pour le cœur et le système circulatoire. Il est riche en catéchines (flavonoïdes) et aide à réduire le taux de LDL (lipoprotéines de basse densité) dans le sang, communément appelé «mauvais cholestérol».

Un allié pour nos dents

C’est aussi un bon allié pour vos dents. Et pour cause, il contient des polyphénols et des tanins, qui inhibent le développement des bactéries buccales responsables entre autres des caries. Anti-inflammatoire, ce thé permet également de traiter les infections des gencives.

Un atout de taille pour la silhouette

Autre bienfait du thé blanc, et non des moindres, il favorise la fonte des graisses et donc la perte de poids. Plusieurs études montrent en effet qu’en accélérant le métabolisme, il encourage le corps à brûler plus de calories. Sans compter qu’il a un effet coupe-faim.