Perte de poids : voici les 5 meilleurs fruits brûle-graisse

Les fruits sont gorgés de nutriments essentiels et bénéfiques pour l’organisme. Mais certains d’entre eux sont particulièrement reconnus pour leur action brûle-graisse. Voici ceux qui sont à privilégier pour accompagner votre perte de poids.

L’ananas

Pour favoriser l’élimination de la masse graisseuse, rien de tel que l’ananas. Et pour cause, la tige de ce fruit ultra drainant et anti-inflammatoire contient de la bromélaïne, une enzyme qui permet d’accélérer l’assimilation des protéines, réduit la rétention d’eau et facilite l’élimination de la graisse.

La mangue

Autre allié minceur : la mangue. Ce fruit tropical est très peu calorique et particulièrement riche en bêta-carotène, un nutriment qui aide à réduire la graisse du ventre. D’autre part, la mangue contient une enzyme qui améliore la digestion et permet de prévenir les problèmes de constipation. Et qui dit bonne digestion et élimination, dit aussi taille fine.

La banane

Quand on parle de régime, la banane a mauvaise réputation, et pourtant, elle figure bien sur la liste des fruits brûle-graisse. En plus d’être très rassasiante, elle a une forte teneur en potassium, et aide à réduire la rétention d’eau, qui peut causer des gonflements, et la cellulite autour du ventre. De plus, la banane est riche en lipase, une enzyme qui favorise la combustion des graisses.

La pomme

Grâce à se teneur en pectine et en fibres solubles, la pomme est aussi un aliment de choix pour venir à bout de sa graisse. Plus précisément, une fois dans le système digestif, la pectine crée une sorte de gel qui piège les graisses et les sucres absorbés lors des repas. Sans compter que cette substance a un effet coupe-faim.

L’orange

On peut enfin citer l’orange. Et pour cause, cet agrume est riche en vitamine C. Celle-ci est notamment impliquée dans la production de noradrénaline et d’adrénaline, deux hormones qui permettent d'accélérer le déstockage des graisses dans les cellules. Vous pouvez aussi miser sur le cassis et le kiwi, qui contiennent eux-aussi une bonne dose de vitamine C.