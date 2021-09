Voici pourquoi il ne faut surtout pas se laver les cheveux le soir

Les individus aux cheveux longs connaissent bien le problème : le matin, difficile de passer du temps à les laver. Si le faire le soir est donc très tentant, ce n'est malheureusement pas une bonne idée, du moins si les choses ne se font pas dans les règles de l'art.

En effet, c'est surtout le fait de dormir les cheveux mouillés qui est problématique. Entre les frottements sur l'oreiller qui vont considérablement abîmer la fibre capillaire, le risque de fourches, de longueurs emmêlées, de casse... On peut dire que cette pratique est vraiment à bannir de votre routine. Nos chers poils de tête ne sont jamais aussi fragiles que lorsqu'ils sont humides, étant de ce fait beaucoup plus extensibles...

Un autre problème, et pas des moindres, est que dormir avec une chevelure mouillée multiplie les risques de développement de champignons sur son cuir chevelu, en raison de l'humidité et de la chaleur qui s'en dégagent.

Des cheveux bien protégés

Il est donc important, pour éviter tous ces désagréments qui peuvent à la fois toucher votre santé mais aussi abîmer fortement la qualité de vos précieux, de veiller à ce qu'ils soient bien secs avant d'aller vous coucher.

Astuce économique : pré-sécher ses cheveux dans un tee-shirt en coton doux (répéter l'opération une deuxième fois quand le plus gros de l'eau a été éliminé) sans les frictionner ni les tordre, en les «posant» simplement délicatement dedans, puis les sécher au sèche-cheveux sur air tiède uniquement, à bonne distance, après avoir appliqué quelques gouttes de sérum protecteur ou d'huile non grasse pour les protéger.

L'air du sèche-cheveux, même le plus performant de tous, va forcément dessécher la chevelure, il est donc préférable d'en limiter l'utilisation, et de ne jamais l'utiliser à pleine puissance si l'on veut éviter la casse, les fourches et la déshydratation de ses belles longueurs.

Enfin, la soie est la meilleure alliée des cheveux. Une fois testée, on ne peut plus s'en séparer. Plus douce et respectueuse de la fibre capillaire que le coton, la taie d'oreiller en soie est l'accessoire idéal pour protéger ses longueurs -y compris ses racines- la nuit et conserver toute leur brillance et leur douceur, tout en évitant les frisottis. Si vous n'en avez pas, un foulard en soie ou en satin peut également être enroulé autour de votre oreiller ! Et Noël arrive bientôt...