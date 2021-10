Le blanchiment des dents est-il sans risques pour la santé ?

De plus en plus plébiscité par les Français ces dernières années, le blanchiment dentaire n'est pourtant pas tout à fait sans danger en raison de l'utilisation du peroxyde d'hydrogène qui s'attaque à l'émail dentaire.

La technique est simple : déposer un gel contenant de l’eau oxygénée, aussi appelé peroxyde d’hydrogène, afin d’acidifier l’émail dentaire et rendre les dents plus blanches, en les pénétrant et en les nettoyant en profondeur.

Avant cela, il est néanmoins primordial d’avoir l’avis d’un dentiste pour connaître les éventuelles contre-indications pour la réalisation de ce traitement, comme la présence de caries, d’une pathologie gingivale ou encore un émail trop fragile.

L’autre avantage de ce rendez-vous pourra être le détartrage prodigué par le spécialiste, qui permet de nettoyer les dents afin de bénéficier d’une action plus efficace du produit éclaircissant.

Un produit limité à 6% depuis 2012

Ces précautions sont d'autant plus nécessaires que l'utilisation du peroxyde d'hydrogène n'est pas une méthode totalement dépourvue de danger, notamment pour l'émail des dents qui peut être abîmé.

C’est d'ailleurs aussi pour cela que la réglementation a évolué en 2012 pour limiter à 6% l’utilisation du peroxyde d’hydrogène dans les produits de blanchiment utilisés par les dentistes.

Cette évolution a donc notamment permis de réduire les dégâts causés sur l’émail dentaire, directement visé par le produit. A noter également que le gel éclaircissant peut également provoquer des sensibilités dentaires temporaires et irriter les gencives. Une visite en amont chez un spécialiste est donc d'autant plus recommandée.

Pour ceux qui souhaitent franchir le pas, le prix de cette technique réalisée par un dentiste reconnu varie de 400 à plus de 1000 euros et il n’est pas remboursé par la Sécurité Sociale puisqu’il s’agit d’une intervention à but esthétique.