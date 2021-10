Halloween 2021 : voici les 5 costumes qui seront les plus populaires

Le 31 octobre approche à grands pas et pour ceux qui souhaitent fêter Halloween, il est temps de choisir son déguisement. Voici 5 idées de costumes qui seront populaires en 2021.

Squid Game

La série numéro un de Netflix va en inspirer plus d’un cette année pour Halloween. Un déguisement simple que tout le monde reconnaîtra. Deux choix s’offrent à celui qui souhaite se costumer en choisissant le thème de la série coréenne.

Tout d'abord le soldat qui porte une combinaison rouge/rose et un masque noir sur lequel est inscrit son grade (cercle, triangle ou carré). Une tenue qu’il est très facile de se procurer. C’est aussi un bon moyen de recycler son déguisement de la Casa de Papel.

Second choix, se déguiser en participant du Squid Game, il faudra alors se procurer un ensemble de survêtements bleu-vert et y ajouter le numéro de participant souhaité. Gageons que les numéros 001, 456, 067, 218 et 199 seront parmi les plus prisés.

L’univers Marvel

L’univers Marvel devrait être encore présent cette année lors des soirées d’Halloween. Cependant exit la formation initiale des Avengers et place à des personnages qui ont eu le droit à des séries ou films dérivés en 2021. Ainsi, on devrait retrouver un certain nombre de Sorcière Scarlet, ou sorcière rouge, c’est-à-dire de Wanda Maximoff.

Le dieu Loki devrait également faire partie des personnages prisés de cette année. Le demi-frère de Thor, dieu de la Malice, plaît beaucoup et la série a remporté un franc succès. Black Widow, le personnage interprété par Scarlett Johansson, sera aussi présente durant les fêtes d’Halloween.

Cruella De Vil

Cruellement stylée, la plus glamour des méchantes Disney devrait également être au rendez-vous d’Halloween. Cruella De Vil a eu le droit à son film en 2021 et les différents styles portés par Emma Stone dans le film devraient inspirer beaucoup de monde. Pour ceux qui manquent de temps, un maquillage charbonneux, souligné de lèvre sanglante assortie d’une perruque bicolore noire et blanche et d’un total look black seront amplement suffisants pour se grimer en la styliste de mode la plus diabolique.

Olivia Rodrigo

Surtout connue des adolescents, la chanteuse américaine Olivia Rodrigo pourrait en inspirer plus d’un cette année. C’est principalement la tenue de l’artiste dans son clip Good 4 U qui devrait être copiée pour Halloween. Dans cette vidéo vue plus de 280 millions de fois, la jeune femme est habillée en uniforme de pom-pom girl avec de longs gants noirs en latex et une coiffure très années 2000.

Les clowns, un classique pour Halloween

Ils sont les stars d’Halloween et tous les ans sont largement représentés dans les soirées déguisées : les clowns. Costume facile à réaliser et déclinables dans une multitude de styles, du clown sanguinaire à celui qui fait rire. Il suffit de s’armer d’un nez rouge, d’une tenue ample et bariolée et d’adapter son maquillage et ses accessoires au style désiré.