Anya Taylor-Joy nouvelle égérie de la maison Dior

Anya Taylor-Joy ajoute une corde à son arc. Eblouissante dans «Le jeu de la Dame», l’actrice révélée en 2015 dans «The Witch» fait son entrée par la grande porte dans l’univers de la mode.

A 25 ans, la jeune femme a été choisie pour être le nouveau visage de la maison Dior. Une annonce faite par la griffe sur son compte Instagram, ravie d’accueillir «Anya Taylor-Joy en tant que nouvelle ambassadrice mondiale de la mode et du maquillage».

Considérée «comme l’incarnation de la femme Dior contemporaine», la comédienne, lauréate du Golden Globe de la meilleure actrice cette année pour son rôle de Beth Harmon dans la mini-série du «Jeu de la dame», rejoint le cercle très sélect des égéries de la maison.

Après Natalie Portman, Marion Cotillard, Mila Kunis ou encore Rihanna, la star à l'affiche du thriller horrifique «The Last night in Soho» d’Edgar Wright, en salle ce mercredi 27 octobre, prêtera son teint diaphane à la ligne cosmétique de la marque et sa silhouette longiligne aux créations de Maria Grazia Chiuri, directrice artistique de la maison.

Alors que l'américano-britannique multiplie les projets - elle sera en 2022 à l'affiche de «The Northman» de Robert Eggers et figurera parmi les voix du film d'animation «Mario», sans oublier la sortie, à une date encore inconnue, de «Canterbury glass» de David O. Russell -, la maison ne devrait pas manquer d'être largement représentée sur les tapis rouges.