Noël 2021 : 5 rouges à lèvres à (se faire) offrir

Crémeux, mat, nacré, brillant... En matière de rouges à lèvres, le choix ne manque pas. Pour faciliter votre recherche, CNEWS a sélectionné 5 lipsticks festifs et glamours qui sublimeront tous les sourires.

Le plus pailleté

©Nocibé

Enveloppé dans un packaging inspiré de la joaillerie avec imprimé léopard, ce rouge à lèvres Jungle Glam signé Nocibé est un compagnon de choix pour briller de mille feux. Sa couleur bois de rose féroce et son fini métallisé apporte une touche scintillante et glamour.

Jungle Glam, Nocibé, 14,95€.

LE PLUS AUDACIEUX

©MAC Cosmetics

Conçu par Mac Cosmetics en collaboration avec la chanteuse de K-Pop Lisa, ce rouge à lèvres mat liquide est audacieux, confortable, et offre une longue tenue. On apprécie également sa texture fouettée, semblable à une mousse, qui procure une bonne hydratation.

Rouge à lèvres liquide Powder Kiss (teinte Fashion Sweetie), Mac X Lisa, 23€.

le plus nourrissant

©Paul & Joe

Outre sa belle teinte framboise et son pack vichy, ce rouge à lèvre Paul & Joe à tête de chat coiffé d'un bonnet, chouchoute notre bouche. Enrichi en huile de jojoba, huile d’orange, beurre de karité, et huile de graine de macadamia, il nourrit intensément les lèvres.

Rouge à lèvres 010, Paul & Joe, 22€.

LE PLUS CRÉMEUX

©Too Faced

Vous pouvez également miser sans hésiter sur le rouge à lèvres crémeux Lady Bold, de Too Faced. D’une texture crémeuse, il procure une sensation soyeuse et douce à l'application, et sa tenue est impeccable. En plus, il se décline en neuf teintes. Tout le monde peut donc y trouver son bonheur.

Lady Bold (teinte You do You), Too Faced, 25€.

le plus bio

©Fleurance Nature

Ce nouveau rouge à lèvres bio de chez Fleurance Nature a lui aussi tout pour plaire. Sa couleur intense rouge passion assure une excellente couvrance, et sa formule, élaborée à base de ricin, de cire de carnauba et enrichie en huile d’argan, apporte aux lèvres tout le confort qu’elles méritent en cette période hivernale.

Rouge à lèvre bio rouge passion, Fleurance Nature, 12,90€.