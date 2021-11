Noël 2021 : 5 palettes pour illuminer son regard pendant les fêtes

Pour passer des fêtes de fin d'année en toute beauté, voici une sélection de 5 palettes d'ombres à paupières qui en mettent plein la vue.

la plus audacieuse

©MAC

Pour avoir un regard audacieux, rien de tel que la palette MAC Cosmetics imaginée par la chanteuse de K-Pop Lisa, membre du groupe féminin Blackpink. Riche de douze teintes chaudes - mates veloutées et brillantes -, elle permet de créer de multiples looks et dégradés festifs, qui ne passeront pas inaperçus le jour J. En plus, elles s’estompent facilement et sont disposées dans un sublime packaging violet et pailleté.

Eye Shawdow, MAC X Lisa, 49€.

la plus savoureuse

©Too Faced

Parfumée comme le café au lait chaud du matin, cette mini palette Christmas Coffee signé Too Faced se compose de 8 teintes riche en pigments et savoureuses. Dans le détail, on a le choix entre cinq nuances mat crémeuses, deux nuances métallisées, et enfin une couleur brillante. Autre atout : son design. Cette boîte métallique décorée d’un petit bonhomme en pain d’épices, se prélassant dans son café.

Mini palette Christmas Coffee, Too Faced, 25 €.

la plus étincellante

©Marionnaud

Les férues de fards à paupières peuvent également compter sur la palette Regard Etincelant de Marionnaud. Elle compte pas moins de seize ombres à paupières (textures crème et poudre) aux différents finis (mats, nacrés et scintillants), dont 4 teintes effet marbré. Dotée d’un miroir, cette palette est idéale pour illuminer et réchauffer son regard en cette période hivernale.

Ma Palette Regard Etincelant, Collection Noël – Marbre Opulence, Marionnaud, 12,99€.

la plus pratique

©Kiko Milano

La marque Kiko Milano a de son côté lancé une palette scintillante de douze ombres à paupières ultra-pigmentées au rendu éblouissant. Avec ses teintes mates et fondantes, métallisées au toucher crème, et extra-brillantes, elle s’adapte à tous les styles. Elle comprend également un petit pinceau et un miroir pour faire des éventuelles retouches au cours de la journée, ou d’une soirée.

A Holiday Fable Celestial Eyeshadow Palette, Kiko Milano, 24,99€.

la plus classe

©Charlotte Tilbury

Pour les fêtes, Charlotte Tilbury a imaginé douze ombres à paupières pour quatre looks envoûtants : Loves Eyes (pêche nude et rose doré), Power Eyes (vert/bronze), Happy Eyes (orange/brun chaud) et Confident Eyes (prune/brun foncé). Cette palette spécialement pensée pour faire un smoky eye (jouer avec les nuances pour intensifier l'éclat du regard) comprend des teintes mates et des teintes métalliques à base de pigments réflecteurs de lumière.

Instant Eye Palette Yeux en Smokey Eyes are Forever, Charlotte Tilbury, 75€.