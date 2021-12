Noël 2021 : les meilleurs coffrets cadeaux beauté pour hommes

Il n’est pas toujours évident de dénicher une bonne idée cadeau pour son papa, son frère, son meilleur ami ou son amoureux. Pour faciliter votre choix, voici une sélection de coffrets bien-être pour le visage, la barbe, et le corps qui combleront et prendront soin de ces messieurs.

le plus engagé

©Bulldog Skincare for Men

Conçu sans plastique, le coffret «Grooming kit» de Bulldog Skincare for Men, dont tous les soins sont élaborés à partir de formules naturelles 100% vegan, chouchoute la peau comme elle le mérite. Dans le détail, on y trouve un gel nettoyant visage à base d’aloe vera, d’huile de caméline et de thé vert, un soin hydratant à la texture non grasse et non collante, ainsi qu’un gel douche aux délicieuses notes de bergamote, citron, feuilles de cèdre et genévrier.

Coffret Grooming kit, Bulldog Skincare for Men, 16,90€.

le plus barbu

©Wilkinson Sword

Autre présent qui fera à coup sûr son petit effet : l’élégant coffret premium signé Wilkinson Sword. Pour Noël, la marque a réuni au cœur d’une même boîte tous les indispensables pour réaliser un rasage dans les règles de l’art. Il comprend un rasoir de sécurité, cinq lames en acier inoxydable et à la finition chromée, un savon à barbe ainsi qu’un blaireau de fines soies qui exfolie la peau, humidifie et soulève le poil.

Coffret premium collection, Wilkinson Sword, 28,90€.

le plus apaisant

©Dr.Jart+

Formulé avec de l'herbe du tigre (Centella Asiatica aka Cica), aux vertus apaisantes et hydratantes, ce kit de soin Dr.Jart+ s’adresse spécialement aux hommes ayant une peau sensible. En cas de rongeurs et de dessèchement, ils pourront compter sur une crème vert-beige pour unifier leur teint, ainsi que sur un sérum aqueux léger pour soulager les zones irritées. Ce coffret contient aussi un masque à action rapide et une crème hydratante pour le visage délicatement parfumée à la lavande.

Coffret Soins Visage Apaisants, Dr.Jart+, 24€.

le plus épicé

©Nuxe

La marque Nuxe propose de son côté un coffret riche de trois produits de soin formulés et fabriqués en France. A l’intérieur de ce pack 100% carton : un gel hydratant multi-fonctions, à appliquer matin et soir ou après le rasage, un déodorant au parfum épicé, ainsi qu’un gel douche pour nettoyer le visage, le corps, et les cheveux aux extraits de chênes et aux bourgeons de charme. En plus, les produits sont adaptés aux peaux sensibles.

Coffret Exclusivement Lui, Nuxe, 23,90€.

Le plus naturel

©Typology

Pour une routine simple mais efficace, on peut également miser sur le coffret Typology qui renferme un sérum hydratant concentré en acide hyaluronique, une crème pour le visage composé notamment d’huile de coco bio, laissant un toucher doux sur l'épiderme, ainsi qu’un hydrolat de menthe poivrée bio pour resserrer les pores et calmer les rougeurs. Et pour ranger ces produits de choix, la marque a glissé une trousse en coton recyclé.

Coffret Le rituel soin visage quotidien, Typology, 34€.

Le plus parfumé

©L’Occitane en Provence

Le coffret Eau des Baux de L’Occitane en Provence ne manquera pas d’éveiller les sens de la gent masculine avec sa fragrance bois de cyprès, une essence boisée, sensuelle et audacieuse. Au sein de cette jolie boîte pop et festive aux couleurs de Noël, ils découvriront une eau de toilette, un gel douche vivifiant ainsi qu’un savon, pour une peau toute douce et agréablement parfumée.

Coffret Parfum Eau des Baux, L’Occitane en Provence, 65€.