La Chronique des Bridgerton : Pat McGrath lance une collection de maquillage aux couleurs de la série

Une collection qui ravira à coup sur les fans inconditionnelles du maquillage et de «La Chronique des Bridgerton». Tout juste un an après la sortie de la première saison, la célèbre maquilleuse britannique Pat McGrath lance une gamme de cosmétiques inspirée du charme romantique de la série à succès.

En édition limitée, cette ligne comprend notamment une palette pour les yeux («Diamond of the First Water», 71€) riche de six teintes à la texture légère et crémeuse, facile à travailler.

Pour illuminer son regard et reproduire le make up sophistiqué de Daphne Bridgerton, on a le choix entre un rose satiné lumineux, un taupe mat velouté, un bleu astral irisé, un rose platine métallisé, un fruits rouges satiné brillant et un illuminateur champagne opalescent.

Quant au packaging, il est tout simplement sublime, avec ses allures royales rappelant l’époque de la Régence.

©Pat McGrath

Côté pommettes, la célébrissime Pat McGrath, sacrée maquilleuse la plus influente du monde par le magazine Vogue, a imaginé une palette avec deux fards à joues vifs et un illuminateur envoûtant.

Ce trio riche en huiles végétales, baptisé «Love at First Blush» et vendu 57€, séduira les adeptes du contouring, une technique de maquillage permettant de redéfinir les contours de son visage grâce à un jeu d'ombres et de lumière.

©Pat McGrath

Enfin, la collection de l’artiste Make up, suivie par plus de 4 millions d’abonnés sur Instagram, se compose de deux illuminateurs gel-poudre (65€).

Enrichis de perles, ces deux produits (Xtreme Gold et Incandescent Gold 002) permettent de sublimer les zones clés du visage : le coin interne de l’œil, le bombé des pommettes, le dessus de la lèvre supérieure, ou encore les arrêtes du nez.

©Pat McGrath

Adaptée à toutes les carnations, cette collection est disponible en ligne sur l’e-shop de Pat McGrath Labs.

Pour rappel, la saison 2 de «La Chronique des Bridgerton», série inspirée des livres de Julia Quinn, sera disponible sur Netflix le 25 mars prochain.

L’intrigue sera centrée sur le personnage d’Anthony (Jonathan Bailey), l’aîné de la fratrie Bridgerton, après un premier volet sur la romance de Daphne Bridgerton avec Simon Bassett, interprété par Regé-Jean Page.