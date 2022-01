Voici 5 sports à tester absolument après les fêtes

Comme tous les ans, le passage à la nouvelle année sonne l’heure des bonnes résolutions. Et l’un des objectifs les plus répandus, est de se mettre au sport. Voici 5 activités sportives testées et approuvées pour éliminer les potentiels excès des fêtes de fin d’années et rester en forme.

L’indoor-cycling, chez Dynamo

©Dynamo



Un moment hors du temps aussi bénéfique pour l’esprit que pour le corps. Pour se vider la tête et se dépenser, direction sans hésiter Dynamo à Boulogne Billancourt, où l'on peut pratiquer l’indoor-cycling, un cours collectif de vélo intense, inspirant et complet. Avec 500m2 d’espace répartis sur deux étages, il s’agit du plus grand studio du groupe. Plongé dans le noir, on pédale au rythme de la musique durant 45 minutes en suivant des coachs aussi motivants que charismatiques. Idéal pour se déconnecter du travail et de ses soucis du quotidien, cet entraînement permet de travailler le cardio et le renforcement musculaire. Et tous les muscles sont sollicités : ceux des jambes bien sûr, mais aussi les abdos, les fessiers, ainsi que les biceps et triceps grâce aux exercices que l'on fait sur le vélo avec des haltères. En plus, seule une tenue de sport est nécessaire. Les chaussures de cycling, les serviettes, et autres produits d’hygiène sont fournis sur place. A noter que le groupe Dynamo compte également cinq studios à Paris (2e, 8e, 9e, 11e, 17e), et un autre à Puteaux.

L’indoor-cycling, Dynamo, 2 rue de la saussière, Boulogne-Billancourt, 15€ la session d'essai, puis 29€ la session.

Mega Full body, au Snake & Twist

©Snake & Twist

Tout droit venue de Los Angeles, la méthode Lagree, développée par Sébastien Lagree, a pris ses quartiers dans le 9e arrondissement, au studio Snake & Twist, pour le plus grand plaisir des Parisiens. Cette discipline à haute intensité et à faible impact, combine force, cardio, équilibres, endurance, résistance et flexibilité. Dans une salle intimiste, éclairés par des néons rouges et bleutés, on prend place sur l’un des dix megaformers, une machine dotée de poignées, de sangles, de câbles et d’un plateau roulant sur lequel on donne tout durant 50 minutes. Au programme de ce cours baptisé Mega Full body : squats, abdos, fentes, gainage...Des exercices de fitness de base, mais qui se révèlent beaucoup plus difficile à exécuter avec l'instabilité et la résistance de la machine. Une séance qui met le mental à rude épreuve, mais très efficace pour sculpter son corps. A première vue, l’équipement peut faire peur, mais n’ayez crainte, on se familiarise très vite avec celui-ci grâce à une coach bienveillante qui nous pousse à dépasser nos limites. Cette séance donne un profond sentiment de satisfaction, et quelques courbatures le lendemain, mais c’est pour la bonne cause.

Mega Full Body, Snake & Twist, 53 rue Rodier (Paris 9e), 45€ le cours, 5 cours 200€, 10 cours 380€.

Kalon Cardio Barre, au Tigre Chaillot

©Tigre

Première, seconde, arabesques, bras couronne, plié… Autre expérience coup de cœur pour tonifier et affiner sa silhouette : le Kalon Cardio Barre, au Tigre Chaillot (Paris 16e), un mélange de Pilates, de fitness et de danse. Pendant une heure, on exécute des postures et petits mouvements isométriques, inspirés de la danse classique. Assuré par une équipe de danseuses professionnelles issues des cabarets parisiens les plus prestigieux, tels que le Lido, et le Crazy Horse, ce cours exigeant et artistique, qui ne nécessite aucune formation préalable en danse, permet de travailler son équilibre et de développer une musculature toute en longueur. A la barre et sur un tapis, on stimule les fessiers, les cuisses, intérieur et extérieur, les jambes, les bras et la sangle abdominale, et des muscles dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Le tout, en mettant l’accent sur la grâce et l’allure, pour avoir une posture digne d'un petit rat d'opéra. On sort de ce cours en se sentant à la fois légère, tonique, et ressourcé.

Kalon Cardio Barre, Tigre Chaillot, 19 rue de Chaillot (Paris 16e), 10€ le cours découverte, puis à partir de 28 le cours.

aquaboxe, au Klay

©Klay

Ceux et celles qui préfèrent s’entraîner dans l’eau pourront se rendre dans la piscine du Klay (Paris 2e), un lieu d'exception au cadre industriel niché dans le quartier de Montorgueil, et découvrir l’aquaboxe, un nouveau cours basé sur des mouvements d’arts martiaux et de combat. Lové au sous-sol du club, on se laisse aller à quelques brasses avant de se munir d’une paire de gants aquatiques. Dans le détail, boosté par une playlist de choix, Anthony invite les participants à alterner crochets du gauche, crochets du droit, uppercuts, coups droits et autres coups de pieds, ou kick, et coups de genou, en jouant sur la résistance de l'eau.

D’une durée de 45 minutes, cet entraînement intense, qui sculpte le haut et le bas du corps tout en travaillant le cardio, est aussi un excellent moyen de se défouler après une grosse journée et de libérer les tensions accumulées. Puis, une fois la séance terminée, on file au hammam ou au sauna pour détendre ses muscles et prévenir d'éventuelles courbatures. En sachant qu’un abonnement au Klay permet de profiter de bien d’autres activités sportives.

L’aquaboxe, Klay, 4 bis rue Saint-Sauveur (Paris 2e), 1 990€ par an ou 175€ par mois.

Handstand, à Blanche

©CNEWS

Vous avez toujours rêvé de savoir faire le poirier et de marcher sur les mains ? Alors ce cours est fait pour vous. Au sein du club de sport Blanche, on a testé le handstand, et si cette activité nous rappelle de bons souvenirs, ce n’est pas un jeu d’enfant. Après quelques roulades, roues, autres exercices d’échauffement et de préparations, place aux choses sérieuses. Avec ou sans mur, on poursuit l’entraînement en tentant de rester sur les mains, la tête à l’envers, tantôt jambes tendues, tantôt jambes écartées. L'objectif ? Mieux appréhender les bases solides de l’inversion sur les mains, apprivoiser les subtilités de l'équilibre, renforcer sa mobilité et ses qualités athlétiques. Et que les débutants se rassurent, cette séance est adaptée à tous les niveaux et dirigée par une super coach qui nous met immédiatement en confiance. Un abonnement au club Blanche, un complexe sportif de 3 000 m2, donne aussi accès à d’autres cours (Pilates, yoga, body sculpt, hiit, pump…), à l’immense piscine taillée dans le granit, à la salle de musculation, ou encore au Spa.

Handstand, Blanche, 21 Rue Blanche (Paris 9e), 2 200€ par an ou 195€ par mois.