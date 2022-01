Perte de poids : ces 6 conseils à suivre pour rester motivé pendant un régime

Quand on commence un régime, ce n’est pas toujours facile de rester motivé sur le long terme. Il faut dire que le chemin menant à l’objectif que l’on s’est fixé est jalonné d'obstacles. Ainsi, voici quelques conseils pour les surmonter et s’accrocher.

éviter les régimes trop restrictifs

Plus le régime est restrictif, plus il est source de frustration. Or, c’est ce sentiment qui nous pousse généralement à faire des écarts. Après le craquage vient la culpabilité, puis la démotivation. Pour éviter ce cercle vicieux et tenir un régime alimentaire sur la longueur, il ne faut pas chercher pas à perdre du poids trop vite en se privant complètements de certains aliments.

Sans compter qu’une telle privation entraîne une baisse du niveau du métabolisme de base, ou basal, c'est-à-dire l'énergie que l'on dépense quotidiennement au repos pour assurer des fonctions vitales. Résultat, dès l’arrêt du régime, on reprend souvent tous les kilos perdus. Ainsi, il vaut mieux opter pour un régime modéré mais durable.

Ne pas se focaliser sur la balance

En période de diète, on est parfois tenté de se peser constamment. Mais constater que, malgré tous les efforts fournis, les chiffres de la balance stagnent, ou même augmentent, peut nous inciter à baisser les bras. Alors que le poids peut varier d’un jour à l’autre pour de multiples raisons : la quantité d’eau ingurgitée, la période prémenstruelle, le stress, ou encore la rétention d’eau.

Se peser une fois par semaine - le matin, nu et à jeun - est largement suffisant. Et pour éviter de se miner le moral pour quelques grammes en plus, ne prenez pas en compte les décimales lors de chaque pesée. D’autre part, il faut savoir que le muscle pèse plus que la graisse. Ainsi, le poids indiqué sur la balance n’est pas forcément un indicateur auquel on peut se fier.

On peut très bien se passer de cet appareil et mesurer les changements physiques dans un vêtement ou bien observer la façon dont le corps se transforme au fil des mois en se prenant en photo en sous-vêtement par exemple.

Noter tous ses repas

Autre conseil pour rester motivé : tenir un journal alimentaire. En effet, noter minutieusement ses repas quotidiens, en précisant les quantités, mais aussi ses collations, les boissons que l’on a consommés au cours de la journée, sans oublier les petits extras, même s’il s’agit d’un simple petit carré de chocolat ou d’un bonbon, est très utile pour contrôler son alimentation pendant un régime.

Dans ce carnet, on peut aussi noter ses impressions, son état (rassasié, fatigué,…), ses difficultés, mais aussi s’encourager en écrivant des citations positives. Si l’idée du carnet de vous attire pas, sachez qu’il existe plusieurs applications prévues à cet effet, comme par exemple Fat Secret.

S’autoriser des petits plaisirs

Manger une douceur de temps en temps ne ruinera pas tous vos efforts. Au contraire, s’autoriser des petits plaisirs de façon ponctuelle, que ce soit en mangeant un burger, une barquette de frites, ou une part de gâteau au chocolat, est un bon moyen de tenir son régime sur la durée. Après chaque étape, vous pouvez également vous récompenser, en achetant par exemple un livre, un parfum, une séance de massage...

Etre bien accompagné

Pour honorer son régime jusqu’au bout, il est essentiel de bien s’entourer. Pensez à mettre votre entourage dans la confidence pour avoir leur soutien et leur aide. Et n’hésitez pas à faire équipe avec une personne qui souhaite elle-aussi perdre quelques kilos. En matière de régimes, comme dans beaucoup d’autres domaines, l’union fait la force.

Et dans l’idéal, faites-vous accompagner par un professionnel (diététicien, nutritionniste…) pour ne pas risquer des carences et suivre un régime adapté à vos besoins, pensé en fonction de vos préférences alimentaires (plutôt sucré ou salé), et de vos objectifs.

dormir suffisamment

Enfin, il est essentiel de bien dormir. Le manque de sommeil entraîne une chute de la motivation et stimule l’envie d’aliments gras ou sucrés. Il faut savoir que pendant la nuit, le corps produit de la leptine, une hormone qui aide à gérer l’appétit en favorisant le sentiment de satiété.

Si la nuit est trop courte, cette hormone n’est pas suffisant sécrétée et le taux de ghréline, l’hormone de la faim, va quant à lui augmenter.