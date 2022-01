Cernes : les 5 meilleurs soins pour le contour des yeux

Cernes, poches, rides… Les soins contours des yeux sont des véritables alliés pour réveiller son regard et estomper les marques de fatigue. Mais l’offre est vaste. Pour faciliter votre choix, voici nos 5 produits coups de cœur pour surmonter l’hiver en beauté.

Gel éclat du regard, de Estime et sens

©Estime et Sens

Pour prendre soin de la peau très fine de cette zone en un clin d'œil, rien de tel que le Gel éclat du regard, de la marque française et bio Estime et Sens. Adapté à tous les types de peaux, ce soin élaboré à base de composés d’origine naturelle assure une bonne oxygénation de la peau du contour des yeux grâce à une action drainante qui élimine les toxines. S’il nous plait autant, c’est aussi parce qu’il est doté de micro-paillettes réfléchissantes, qui, associées à la gomme d’acacia certifiée bio, sublime et illumine le regard. En plus, ce produit est compatible avec le port des lentilles et peut servir de base avant de passer à l’étape maquillage.

Gel éclat du regard (15 ml), Estime et Sens, 29€

Cryo Recovery Eye Serum, de Charlotte Tilbury

©Charlotte Tilbury

On peut miser les yeux fermés sur le stick Cryo Recovery Eye Serum, signé Charlotte Tilbury. La spécificité de ce soin ? Il est inspiré de la cryothérapie, une technique qui consiste à utiliser du froid sur la peau. Après application de ce sérum, les yeux sont plus frais et paraissent nettement moins gonflés. Et ce résultat on le doit à son applicateur métallique décongestionnant, mais surtout à ses ingrédients. Il contient notamment de la caféine, reconnue pour atténuer les rides et lisser la peau, et du IceAwake, un actif élaboré à partir d’un extrait de bactérie prélevée dans le sol sous un glacier en Suisse, qui revigore les peaux fatiguées.

Cryo Recovery Eye Serum, Charlotte Tilbury, 59€

Crème illuminatrice, Laura Mercier

©Laura Mercier

La crème illuminatrice de la marque de maquillage de prestige Laura Mercier est une valeur sûre. Il faut dire que côté composants, elle a tout ce qu’il faut, et cela se voit. Elaborée à base d’huile de graines de café vert, réputée pour revigorer le contour des yeux, de peptides anti-âge, des petites molécules permettant d’augmenter la production de protéines dites structurales, comme le collagène, et de perle violet flamenco, pour un effet éclaircissant, elle offre un coup de fouet immédiat, et apporte au-dessous de l'œil tout le soin qu’il mérite en cette période hivernale. Quant à sa texture, elle pénètre instantanément dans la peau.

Crème illuminatrice pour les yeux, Laura Mercier, 63€

Banana Bright Eye Crème, Ole Henriksen

©Ole Henriksen

Autre soin coup de cœur : celui de la fameuse marque danoise Ole Henriksen, arrivée 2020 sur le marché français. Ce soin nous a donné la banane pour plusieurs raisons. Tout d’abord, parce qu’il est formulé avec de la vitamine C et enrichi en collagène, ce qui, jour après jour, permet d’atténuer les cernes et de raffermir la région des yeux. On apprécie également son doux et agréable parfum, ainsi que sa texture légère, qui facilite l’application de l’anticerne. Enfin, ce qui fait le charme de ce produit à l’aspect jaune dorée, c’est qu’il contient de la poudre de banane, qui préserve la beauté de la peau tout en l’illuminant grâce à ses légers pigments.

Banana Bright Eye Crème, Ole Henriksen, 35€

Ampoule Eye Contour, la Cabine

©La Cabine

On a d’autre part jeté notre dévolu sur l’ampoule Eye Contour de la marque espagnole La Cabine. Ce shot s’applique avant la crème de jour ou de nuit, et plusieurs principes actifs puissants. Parmi eux, du Q10, un antioxydant qui aide à lutter contre le vieillissement prématuré de la peau et participe à la réduction de la ride de la patte d'oie, ainsi que des peptides. Autres composants présents dans cette ampoule en verre : la caféine, qui stimule la circulation et favorise ainsi le dégonflement de cette zone et les phospholipides, dont le rôle est d’optimiser la pénétration de ces actifs.

Ampoule Eye Contour, La Cabine, 1,99€