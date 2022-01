Voici le meilleur dentifrice pour avoir les dents blanches selon Que Choisir

Le site Internet Que Choisir a réalisé un comparatif des dentifrices blanchissants les plus vendus en France dans les grandes surfaces et en pharmacies, pour élire le meilleur de tous.

Les 17 produits comparés ont été testés et notés selon différents critères : leur pouvoir blanchissant, leur arôme, leur confort d'utilisation et leur composition chimique. Le blanchiment dentaire n'étant pas à la portée de toutes les bourses, cette information pourrait en ravir plus d'un.

D'après Que Choisir, le meilleur dentifrice blanchissant est le Colgate Max White Expert Cool Mint.

L'occasion de rappeler que pour avoir des dents un peu plus blanches naturellement, les brosser de temps en temps avec de l'huile de coco (cette méthode est également appelée «oil pulling») et/ou de la poudre de charbon actif pour réactiver leur blancheur, est également efficace. Mieux vaut en revanche éviter de consommer trop de café et de thé, qui altèrent la blancheur naturelle de l'émail.

Attention en revanche aux méthodes de blanchiment à domicile qui peuvent se révéler très abrasives et agressives pour l'émail et les gencives, voire déclencher de fortes douleurs dentaires.