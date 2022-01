Maquillage : Voici la couleur tendance du printemps/été 2022

Un vent fruité souffle sur les tendances maquillage de la saison printemps-été 2022. Que ce soit pour les yeux, la bouche, ou le teint, cette année, c’est sur le pêche qu’il faut miser pour être au top et en mettre plein la vue.

Cette nuance chaude et lumineuse était sur presque tous les visages lors des défilés de la Fashion Week Printemps-Eté 2022. Outre le fait que le peachy make-up est facile à porter de jour comme de nuit et apporte un effet bonne mine immédiat, il convient à toutes les carnations, couleurs de yeux, et s’accorde avec de nombreux looks.

On peut miser sur les yeux en jouant sur les nuances pour illuminer le regard, et intensifier son maquillage en ajoutant du mascara, un trait d'eyeliner, ou encore un train de crayon marron. On peut aussi opter pour un blush pêche, plus ou moins foncé en fonction de la couleur de sa peau, pour réchauffer le teint et redessiner les pommettes.

D’autres préféreront habiller leur bouche avec un rouge à lèvre mat ou brillant inspiré de ce fruit à la chair juteuse et sucrée. Sans oublier les ongles. Un vernis dans les tons de pêche offre un résultat à la fois naturel et sophistiqué. Cette couleur solaire est d’autre part idéale pour estomper les tâches de pigmentation, brunes ou bleutées, du visage.