Santé : dormir plus favoriserait la perte de poids selon une étude

Alimentation et activité physique sont les pilliers de la remise en forme et de la perte de poids, mais pas seulement. Une étude publiée début février démontre l’efficacité d’un troisième élément : le sommeil.

L’enquête, menée entre 2014 et 2020, parue dans le JAMA Internal Medicine, revue médicale mensuelle américaine, a étudié l’impact que peut avoir le sommeil dans une démarche de perte de poids. Un groupe de 80 adultes en surpoids, tous âgés de 21 à 40 ans, qui ne dormaient en moyenne que six heures et demie par nuit a été suivi de près.

L’étude s’est déroulée de la façon suivante : après plusieurs semaines de sommeil habituel, les participants ont été divisés en deux groupes. L’un des deux a suivi une séance de conseils personnalisés sur l’hygiène du sommeil avec pour but d’allonger sa durée à huit heures et demie par nuit. L’autre, le groupe témoin, a tout simplement continué à dormir selon les habitudes de chacun. Les participants ont reçu un pèse-personne avec l’instruction de se peser nu, au réveil et à jeun, chaque jour.

In this randomized clinical trial of overweight adults who habitually sleep <6.5 hours per night, sleep extension reduced daily energy intake by ~270 kcal. Maintaining adequate sleep duration could be a viable intervention to prevent or reverse obesity. https://t.co/4nURTFSMO0 pic.twitter.com/jXaRx7wOdG — JAMA Internal Medicine (@JAMAInternalMed) February 7, 2022

une perte de poids plus significative

Deux résultats majeurs sont à tirer de cette étude. Tout d’abord, une prolongation du sommeil ponctuelle ne serait pas forcément bénéfique. L’étude a indiqué une nette baisse de l'apport énergétique quotidien d’environ 270 kcal parmi ceux qui ont dormi plus longtemps, par rapport au groupe témoin.

En revanche, les participants qui ont augmenté leur durée de sommeil ont connu une perte de poids significative en comparaison avec le groupe témoin. L’étude suggère donc qu’améliorer et surtout maintenir une durée de sommeil correcte sur le long terme pourrait aider à perdre du poids et même prévenir le risque d’obésité.