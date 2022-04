Ces 5 astuces pour faire pousser ses ongles plus rapidement

Garder de beaux ongles longs n’est pas une chose aisée quand ils sont cassants, ternes, et fragilisés. Heureusement, il existe quelques astuces pour accélérer la pousse.

Frotter de l’ail

Pour les renforcer, vous pouvez notamment compter sur l’ail. Et pour cause, ce petit légume antiseptique contient du soufre, connu pour fortifier et revitaliser les ongles. Il suffit de peler une gousse et de la frotter sur le bout des doigts pendant quelques secondes. Laissez poser une quinzaine de minutes, puis rincez.

Manger des amandes

Les amandes, mais aussi les céréales complètes, et le chocolat noir sont de bons alliés si vous constatez des stries verticales, une décoloration, ou bien des petites bosses, empêchant l’ongle de pousser correctement. Cela peut être le signe d’une carence en magnésium et/ou en fer. Or ces aliments en sont très bien pourvus.

APPLIQUER DE L’HUILE DE RICIN

Utilisée depuis des millénaires pour ses multiples bienfaits pour la peau et les ongles, l’huile de ricin est une solution efficace pour gagner rapidement en longueur. Après avoir repoussé délicatement les cuticules, appliquez une goutte d’huile de ricin sur chaque ongle et massez avec des mouvements circulaires.

Faire une cure de gummies

Vous pouvez également vous tourner vers la marque française Les Miraculeux, qui propose des gummies, alias des complémentaires alimentaires à mâcher 100% vegan, riche en biotine, acide hyaluronique, B6, et Zinc, un cocktail idéal pour donner un coup de pouce à ses ongles, mais aussi à ses cheveux.

utiliser de l'huile d'olive

Enfin, pour aborder des ongles longs et en bonne santé, rien de tel que l’huile d’olive. Source de vitamine E, elle nourrit et hydrate la partie cornée des doigts tout en limitant son vieillissement. Dans l'idéal, faites tremper vos mains dans un bol l'huile d'olive tiède, et ce, pendant 15 à 30 minutes.