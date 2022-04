Ces 5 conseils efficaces pour perdre de la graisse abdominale

Les excès en tout genre et la sédentarité contribuent à développer la graisse abdominale. Située sous la peau, elle s’accumule et fait ressortir le ventre.

On appelle plus familièrement ce phénomène «la brioche» ou le «bidon». Pour la faire disparaître, rien de tel qu’un petit programme de reprise en main. Voici quelques conseils qui permettent de retrouver un ventre plat, qu’on soit un homme ou une femme.

Pratiquer une activité physique

Pour forcer l’organisme à puiser dans les réserves de graisse, et en premier dans celles stockées dans le ventre, il faut faire de l’exercice au moins une fois par semaine. Il y a deux approches possibles, d’après les experts. La première fait appel à l’endurance. Une fois par semaine, on s’impose une marche de 2 à 3 heures. Ce n’est qu’au bout d’1h30 que l’organisme va aller puiser dans le glucose stocké. Pour ceux qui ne disposent pas de ce temps, il y a la solution des exercices intenses et de courte durée. Pendant 20 à 30 minutes on enchaîne des séries d’exercices (de nombreux tuto sont disponibles sur les réseaux sociaux). L’idéal est de le faire 2 à 3 fois par semaine.

Prendre un petit déjeuner protéiné

Pour entamer un régime sans pour autant s’affamer, le petit déjeuner protéiné est un bon début. Et cela pour deux raisons. Après plusieurs heures de sommeil, le corps a besoin d’énergie. Plutôt que de lui fournir du glucose (confiture, céréales enrichies en sucre, etc.), les protéines vont ainsi tromper le cerveau. Elles vont satisfaire l’appétit tout en forçant le corps à aller puiser dans ses réserves de graisse. L’autre raison est simple : les protéines nécessitent davantage de calories pour être métabolisées que les glucides ou les lipides. Pour être sûr de commencer la journée du bon pied, on prendra soin de valider son menu avec un spécialiste.

Tenter de réduire son stress

Il n’y a pas de recette miracle pour faire baisser le stress. Mais il faut bien avoir en tête que son accumulation peut favoriser la prise de poids. En effet, quand le corps y est soumis il sécrète du cortisol, également appelée hormone du stress. Produite à partir du cholestérol, elle favorise le stockage de graisse dans les tissus de la peau. Par ailleurs, dans les périodes de fortes tensions, on aura plus facilement tendance à se laisser aller à une fringale. Le sucre procure une sensation de bien-être. Yoga, méditation, activités sportives… Les solutions ne manquent pas pour tenter de diminuer son stress.

Diminuer sa consommation de pain

Le pain n’est pas à proscrire mais il faut toutefois être ouvert à modifier ses habitudes. Les nutritionnistes recommandent de ne pas en manger plus de deux tranches par jour. En effet, il contient des glucides. Pour cette raison on évitera d’en manger le soir, plutôt le matin ou au petit déjeuner. Ensuite, on privilégiera ceux qui ont une forte teneur en fibres comme le pain complet ou encore mieux, le pain de seigle.

Adopter le jeune intermittent

Appelé «fasting» en anglais, le jeune intermittent consiste à ne plus s’alimenter pendant une période de 12 à 16h. Pour continuer à fonctionner, l’organisme va ainsi puiser dans ses réserves : il utilisera le glucose contenu dans le sang ou le foie. Cette approche est facile à mettre en place après le dîner par exemple. On saute le petit déjeuner pour ne manger à nouveau qu’au déjeuner. Attention à bien s’hydrater pendant cette période et à valider la démarche avec un expert.