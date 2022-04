Huile de Nigelle : cheveux, acné…tout savoir sur cette graine protectrice

Utilisée depuis des millénaires, l'huile de nigelle, aussi appelée huile de cumin noir ou or des pharaons, possède plusieurs bienfaits pour l'organisme, la peau, et les cheveux.

Obtenue à partir de graines de nigelle que l'on presse à froid, des graines noires issues de la Nigella Sativa, une plante herbacée, l’huile de nigelle est cicatrisante, apaisante, anti-oxydante, régénératrice et anti-inflammatoire, explique la naturopathe Marie Turpin.

idéale pour les peaux sèches et sensibles

Très riche en acide gras oméga-9 et 6, elle est notamment recommandée «pour les peaux sèches, matures, sensibles, irritables», et pour traiter certains problèmes cutanés, tels que «l’acné, l’eczéma, ou encore psoriasis».

Pour les peaux sensibles, l’experte conseille de mélanger de l’huile de nigelle avec de l’huile végétal de jojoba ou de géranium rosat.

Contre-indiqué pour les enfants de moins de 12 ans et pour les femmes enceintes ou allaitantes, cet élixir permet «de lutter contre le vieillissement cellulaire et apporte souplesse, élasticité et hydratation à la peau».

prend soin du cuir chevelu

Idéale pour stimuler l’immunité, l’huile de nigelle est un véritable allié pour prendre soin de ses cheveux. «Elle aide à retrouver un cuir chevelu sain et favorise son oxygénation», ce qui stimule la pousse. Très nourrissant, ce remède naturel «répare les cheveux abimés et protège la fibre capillaire des protections extérieures».

On peut l’utiliser pour se débarrasser des pellicules, mais aussi des poux. Pour venir à bout de ses petites bêtes efficacement, n’hésitez pas à mélanger de l’huile de nigelle avec l’huile de coco, et un peu d’huile essentielle de lavande, note-t-elle.

antihistaminique

Marie Turpin souligne par ailleurs que cette huile végétale est antihistaminique et bronchodilatatrice. Autrement dit, «elle a des effets sur la sphère respiratoire, l’asthme et les allergies saisonnières».

On peut en consommer par voie orale en cas de bronchite chronique ou de toux. Toutefois, il est nécessaire de consulter un praticien pour connaître la posologie, car celle-ci varie d’une personne à l’autre.

soulage les douleurs

Autre avantage, et non des moindres : elle limite les inconforts digestifs. Plus précisément, «elle est stimulante pour l’estomac, anti-ulcéreuse, et lutte contre les ballonnements».

Selon plusieurs études, cette huile, que l’on peut ajouter à une vinaigrette, serait également hypoglycémiante (diminue le taux de glucose) et agirait sur le taux de cholestérol LDL, alias le mauvais cholestérol.

Enfin, grâce à son action anti-inflammatoire et antalgique, «elle soulage les douleurs rhumatismales ou articulaires», ajoute la naturopathe, qui recommande de choisir une huile de nigelle à première pression à froid, et des petits contenants car elle s’oxyde rapidement.