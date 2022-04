Festival de Cannes 2022 : 17 films complètent la sélection officielle

Comme le veut la tradition, le Festival de Cannes a ajouté plusieurs longs-métrages à sa sélection officielle, dévoilée le 14 avril dernier. Dix-sept films supplémentaires seront présentés sur la Croisette entre le 17 et 28 mai.

Parmi eux, trois rejoignent la liste des 18 déjà en lice pour la Palme d'Or. La réalisatrice française Léonor Serraille défendra son deuxième long-métrage «Un petit frère», qui dresse le portrait d'une famille issue de l'immigration et résidant en banlieue parisienne, de la fin des années 1980 à nos jours.

Virginie Efira, Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne...

Le deuxième film retenu dans cette catégorie est signé Albert Serra. Le cinéaste espagnol présentera «Tourment sur les Îles», une histoire d'amour et d'écriture avec à l'affiche Benoît Magimel. Figure également le film belge «Le Otto Montagne» de Charlotte Vandermeersch et de Felix Van Groeningen.

Dans la section non compétitive «Cannes Première», le Festival a ajouté trois oeuvres : la comédie musicale «Don Juan», réalisée par Serge Bozon avec Virginie Efira et Tahar Rahim, le polar «La Nuit du 12», de Dominique Moll, et la comédie romantique d'Emmanuel Mouret.

Baptisé «Chronique d'une liaison passagère», le film met en scène un duo d’amants, une mère célibataire, campée par Sandrine Kiberlain, et un homme marié, incarné par Vincent Macaigne.

Le long-métrage belge «Rebel», d'Adil El Arbi et Bilall Fallah, sur un jeune marocain de 13 ans en pleine crise identitaire, a été programmé en Séances de minuit, tandis que «L’innocent», du Français Louis Garrel, sera montré hors compétition.

cinq films de plus en séances spéciales

Le festival a également ajouté cinq films en séances spéciales : «Mi Pais Imaginario», du cinéaste Patricio Guzman, connu pour ses nombreux documentaires sur l'histoire du Chili, «The Vagabonds» de Doroteya Droumeva, et «Restos do vento» de Tiago Guedes.

Les deux autres nouveaux venus sont «Riposte féministe», un documentaire qui suit le mouvement des colleur-euses, de Marie Perennès et Simon Depardon, et le film d'animation «Le petit Nicolas - Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» d'Amandine Fredon et Benjamin Massoubre.

Enfin, le film palestinien «Mediterranean Fever» de Maha Haj, «Le bleu du caftan», de la réalisatrice marocaine Maryam Touzani, «Harka», premier film du Tunisien Lotfy Nathan, et «Plus que jamais» (Allemagne/France), d'Emily Atef, intègrent la section Un certain regard.