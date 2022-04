CBD : 6 produits de beauté à tester à base de cannabidiol

Le CBD est devenu un ingrédient de choix dans les produits cosmétiques. Anti-inflammatoire, anti-imperfection et antioxydant, cette molécule de la famille des cannabinoïdes soulage les irritations, stimule la production de collagène, et aide à réduire les marques de fatigue.

Voici une sélection de produits élaborés à base de CBD, qui, contrairement au THC, ne produit pas d'effet psychotrope.

Une brume tonique hydratante

©Kovo

Pour faire le bonheur de son visage, on peut miser sur la brume hydratante de la marque New Yorkaise Kovo, commercialisée chez MallS, nouveau concept store dans le 3e arrondissement de Paris. En plus du cannabidiol, elle contient de l’acide hyaluronique, des extraits probiotiques et des protéines peptidiques, soit un cocktail d’actifs très efficace pour renforcer la microflore cutanée. A appliquer le matin et/ou le soir avant le sérum et la crème (3 à 4 vaporisations), cette brume permet de réduire la visibilité des ridules et de renforcer les défenses naturelles de la peau.

Brume hydratante Toner Mist, Kovo, 57,90€.

Un serum pour le visage

©Atelier populaire

Côté sérum, on a testé celui de L’Atelier populaire, marque parisienne, et on ne peut plus s’en passer, tant sa composition est exemplaire et les résultats au rendez-vous. Certifié biologique, il protège la couche externe de la peau et favorise la régénération cellulaire. Dans le détail, sa formule est dotée d’une haute concentration d’isolat de CBD à 2%, et contient également de l’huile de chanvre cultivée en France, riche en oméga 3 et en vitamines A, B1, B3, B4, B6 et E, ainsi que de l’huile végétale bio de jojoba, qui optimise les effets sébo-régulateurs de l’huile de chanvre.

Sérum Détente Cellulaire visage, Atelier Populaire, 36,90€.

UNE HUILE POUR LE CORPS

©Tom Hemp's

Pour le corps, Tom Hemp's propose un soin à base d’huile d’amande douce, d’huile de chanvre et d’huiles essentielles d’orange, pour retrouver une peau plus souple, élastique et ferme. Cet agrume a un effet stimulant sur la circulation sanguine et laisse un agréable parfum frais. Rapidement absorbée par l’épiderme et particulièrement adaptée aux peaux irritées et sèches, ce produit existe aussi avec de l’huile d’Ylang Ylang, connu pour ses vertus calmantes et apaisantes.

The Body oil Orange, Tom Hemp's, 19,90€.

UN ROLL-ON

©Talika

Cernes, poches et rides... Pour soigner la peau sensible autour des yeux, la marque Talika, spécialisée dans le soin du regard, a imaginé un roll-on destiné à lutter contre le stress oxydatif. Accompagné d’un extrait de chanvre, d’algue brune Fucus vesicolusus, et d’escine issue du marron d’Inde, il lisse les poches, défroisse les ridules, relaxe et décongestionne rapidement le contour de l’oeil grâce à sa bille en métal. Pratique, ce petit tube s'intégrera facilement à votre routine skincare.

Eye calm roll-on au CBD, Talika, 29,90€.

Un masque exfoliant

©High Society

Il est important d'hydrater sa peau quotidiennement. Mais pour se débarrasser des impuretés, des cellules mortes, et déloger les points noirs, rien de tel qu'un gommage. La marque de CBD High Society a lancé un masque exfoliant naturel aux acides de fruits - cranberry, cassis, citron... - qui nettoie la peau en douceur et en profondeur. Les huiles de chanvre, de graine de tournesol et d’avocat vont nourrir la peau, tandis que la lavande et le CBD vont réguler la production de sébum et agir sur les imperfections grâce à leur action antibactérienne. Ce soin présenté dans un pot en verre recyclé est à utiliser 1 à 2 fois par semaine.

Masque Exfoliant CBD, High Society, 27€.

Une crème de jour

©I.D. Swiss Botanicals

Adaptée à tous les types de peaux (normale, grasse, mixte et sèche), cette crème de jour hydrante I.D.Swiss Botanicals a plusieurs atouts. Si vous avez le teint terne ou des taches pigmentaires, sachez que cette lotion sera votre allié. En plus, elle est formulée à 99,4% d’ingrédient d’origine naturels, dont de l’extrait de prune Kakadu, un fruit riche réputé pour sa grande teneur en vitamine C. Enfin, elle est vegan, sans silicone, et sans odeur de chanvre.

Crème éclat hydratante, I.D. Swiss Botanicals, 33€.