Crème solaire : combien de temps une application reste-t-elle efficace ?

L’été est là et le soleil est lui aussi de la partie. Dans ce contexte, il ne faut donc pas négliger sa protection solaire contre les UV. Mais combien de temps cette protection reste-t-elle efficace ? Et dans quelle mesure doit-elle être renouvelée ?

Que cela soit pour bronzer ou se promener, la peau a besoin d’être protégée des rayons UV du soleil. Ces derniers peuvent être l’origine de brûlures et même de cancers de la peau. Il faut donc appliquer régulièrement de la crème solaire.

Quel que soit l’indice de la crème utilisée, le temps moyen entre deux applications reste le même. Il faut renouveler sa protection toutes les deux heures au maximum.

Il faut faire preuve d’une plus grande assiduité durant les heures où le soleil est le plus fort, c’est-à-dire entre 11 heures et 17 h.

gare à la crème waterproof

Le temps moyen entre deux applications de crème solaire se réduit si l’on se baigne. Les crèmes dites waterproof, ou résistantes à l’eau, ne le sont pas toujours de façon efficace.

Il faut donc bien attendre que ladite crème soit sèche avant de se baigner et appliquer une nouvelle couche de protection solaire.

Pour maximiser l’efficacité de la crème solaire il faut l’appliquer trente minutes avant de s’exposer. Protéger sa peau est important et n’empêche pas d’obtenir un teint hâlé.