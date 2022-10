Ombres à paupières : ces 5 palettes tendance de l’automne-hiver

Alors que la Fashion Week bat son plein à Paris révélant les prochaines tendances prêt-à-porter, qu’en est-il du maquillage pour la saison automne-hiver 2022-2023 ?

Les palettes d’ombres à paupières font le plein de nouveautés. En voici cinq à se procurer de toute urgence pour sublimer son regard.

Huda Beauty

Issue de la nouvelle collection de Huda Beauty baptisée Empowered, cette palette XXL renferme des teintes cuivrées, dorées, brunes et neutres pour arborer un look totalement différent chaque jour. Les beautystas aimeront la texture crémeuse et les nuances métalliques.

Palette Empowered 18W, Huda Beauty, 67 € (en exclusivité chez Sephora)

© Huda Beauty

Gucci

Silver Sky, precious brown, fievry orange… au total, ce sont douze teintes qu’offre la palette beauté des yeux de la maison Gucci. Des teintes que l’on peut appliquer seules ou en les superposant. On craque aussi pour le superbe boîtier rechargeable aux motifs floraux.

Palette beauté des yeux Gorgeous Flora, Gucci, 172 €

© Gucci

Too Faced

Un accessoire beauté pour un plaisir régressif. Enrichie de poudre de cacao, cette palette imaginée par la marque Too Faced contient douze fards à paupières mats, chatoyants et métalliques dont leurs noms évoquent les desserts et la gourmandise. On fond totalement.

Palette Better than chocolate, Too Faced, 51 €

© Too Faced

Fleurance Nature

Cinq teintes pailletées allant de l’argent au marron glacé, une nuance irisée et deux couleurs mates sont présentées dans la palette de Fleurance Nature, laquelle est commercialisée avec un mini-pinceau afin de faciliter l’application des ombres à paupières. Ces dernières sont toutes enrichies en huile d’argan bio.

Palette étincelante, Fleurance Nature, 29,95 €

© Fleurance Nature

Chantecaille

La marque Chantecaille présente deux nouveautés en édition limitée : le quatuor d’ombres à paupières Jaguar noir aux teintes froides et le quatuor Puma.

© Chantecaille

Celui-ci compte quatre tonalités plus chaudes et aux textures mates, nacrées et crémeuses. Une ode à la saison automnale.

Quatuor d’ombres à paupières Puma, Chantecaille, 80 €